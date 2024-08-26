«قضاء أبوظبي» تتبادل الخبرات مع معهد العدالة الكوري

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع معهد العدالة في جمهورية كوريا الجنوبية، ورشة عمل حول أحدث أنظمة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

ويأتي تنظيم تلك الورشة ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة التي تعقدها دائرة القضاء بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء والتعرف إلى التجارب الدولية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في أبوظبي.

واستهلت الورشة أعمالها بكلمة المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، أكد خلالها أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، إذ أصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلاً عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم.

وقال: إن إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر في تطوير آلية العمل لتعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل وتقويم المحكوم عليهم وتأهيلهم اجتماعياً وثقافياً.

وأضاف: بموجب هذا القانون، تم تعديل مسمى ((المنشآت العقابية والإصلاحية)) ليصبح ((مراكز الإصلاح والتأهيل))، والذي يعد بداية إيجابية ونوعية لتغيير مفهوم إدارة المراكز، مع تعزيز توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء، إلى جانب تقديم برامج تعليمية وتثقيفية وتدريبهم مهنياً، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة لإعادة دمجهم كأعضاء فاعلين ونافعين في المجتمع.

وأكد ليو كي هيون، مدير إدارة التدريب الإصلاحي في معهد العدالة بجمهورية كوريا الجنوبية، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أهمية التعاون الوثيق بين دائرة القضاء في أبوظبي والمؤسسات القضائية الكورية في تعزيز الاستفادة من التجارب المطبقة في المجال القضائي وإتاحة تبادل الرؤى والأفكار حول الأنظمة المتقدمة لتطوير العمليات القضائية إلى جانب البرامج التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل.