اجتماعات دولية في دبي تبحث تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومساعدي القائد العام لشرطة دبي أمس انطلاق أعمال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول في نسخته الرابعة تحت عنوان: ((الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي))، والذي تنظمه وتستضيفه شرطة دبي بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية، على مدار 4 أيام في نادي ضباط الشرطة، بمشاركة قيادات شابة من 34 دولة من الدول الأعضاء في الإنتربول، ونخبة من المتحدثين والمتخصصين والخبراء والمحاضرين والمدربين من شرطة دبي ومن مختلف دول العالم.

وحضر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، والذي تضمن عرضاً لفيديو يوضح فكرة البرنامج، والذي انطلق من دبي في العام 2018، ومشاهد من النسخة الأولى للبرنامج في العام 2019، والنسخة الثانية في العام 2022، والتي استضافتهما ونظمتهما شرطة دبي، والنسخة الثالثة التي نظمتها واستضافتها جمهورية الهند، والنسخة الرابعة بمحاورها الجديدة التي تناقش ((الشرطة في عالم الذكاء الاصطناعي))، ومدى تسخير هذا التطور المتسارع والمتقدم في خدمة العمليات الشرطية، بما يعزز من الأمن والأمان للمجتمعات، ومكافحة الجريمة بكل أنواعها وتصنيفاتها والتصدي لها.

دور ريادي

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إن انطلاق أعمال البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، بمشاركة 34 دولة من مختلف دول العالم، يؤكد على الدور الريادي لشرطة دبي في تعزيز التعاون والتواصل الدولي، والهادف إلى تطوير العمل الأمني والشرطي، وتبادل المعرفة والعلوم والممارسات فيما بين الدول، والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بما فيها القيادات الشرطية الشابة، من خلال برامج تخصصية تدعم جاهزية العمليات الشرطية للتعامل مع المستقبل وتحدياته، وتسلط الضوء على تحديات الذكاء الاصطناعي، ومدى تسخير هذا التطور المتسارع والمتقدم في خدمة العمليات الشرطية، وإيجاد الحلول والأفكار النوعية التي تضمن تقدم أجهزة الشرطة.

وأضاف اللواء خليل المنصوري، إن شرطة دبي تسخر كل الممكنات والقدرات والخبرات بهدف دعم القيادات الشرطية الشابة ورفع مستوى جاهزيتها للمستقبل، بحيث سيتمكن الشباب في هذا البرنامج من تبادل الخبرات والممارسات والمعلومات بإشراف نخبة من المتخصصين والخبراء، الأمر الذي سيمكنهم من الوصول إلى مستوى عال ومتقدم من الكفاءة التي تساعدهم على صناعة القرار في جهاتهم الأمنية والشرطية.

تعاون ودعم

وتابع اللواء المنصوري: يهدف التعاون المثمر بين شرطة دبي ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إلى رفع مستوى كفاءة الأداء في مختلف أجهزة الشرطة في العالم، وتعزيز التواصل والتنسيق الفعال والمستمر بين القيادات الشابة دولياً، لتحسين مستوى الاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة، ورفع القدرات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ليصبح واحداً من أدوات التشغيل الأساسية للعمليات الشرطية.

ومن جانبه قال يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في كلمته الرئيسة لحفل انطلاق البرنامج، من دواعي سروري أن أكون في دبي مرة أخرى، حيث تم الإعلان عن فكرة برنامج القادة الشباب العالميين في الشرطة خلال الجمعية العامة في عام 2018، وفي أقل من 6 سنوات، نمت الخبرات بشكل هائل، ولم يكن لنجاحنا أن يتحقق لولا الدعم الثابت من شرطة دبي، ومن هذه المنصة أرحب بالقادة الشباب هنا اليوم، لكي نتمكن معاً من تأمين مجتمعاتنا بشكل أفضل وسط هذه التحديات، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالعالم يتغير بشكل كبير وكذلك يتغير مشهد التهديدات العابرة للحدود، والذي تغذيه بشكل متزايد التكنولوجيا الجديدة، لذا فإن تسليط الضوء في النسخة الرابعة على الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي ينبع من هذه الحقيقة، فالذكاء الاصطناعي يغير المشهد الإجرامي، والتهديدات الإجرامية تتأثر بالعديد من العوامل المعقدة.