«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تناقش جهود مواجهة تحديات التغير المناخي

يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم خلال الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سبل حشد الجهود العالمية لتعزيز الانتقال إلى أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة، ومواجهة التحديات العالمية الملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وتقام الدورة الـ 10 من القمة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار ((تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور)). وتناقش الدورة الـ 10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل:

إزالة الكربون وأهداف الحياد الكربوني، حيث شهد العام 2023 ارتفاعاً في درجة حرارة الأرض بنحو 1.64 درجة مئوية نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، وكان أشد الأعوام حرارة على مر التاريخ، ما يستدعي مناقشة محاور رئيسية عدة، منها استراتيجيات التقاط الكربون ((CCS)) ودراسات الحالة حول ممارسات الاقتصاد الخالي من الكربون، والانتقال إلى عمليات منخفضة الكربون، وقياس آثار البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بهذا الصدد.

توسع

كما تناقش القمة سبل دفع عجلة الطاقة النظيفة، حيث تبحث التوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية، إلى جانب الهيدروجين الأخضر، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى التركيز على ممكنات الابتكار الداعمة لتطوير الطاقة الخضراء.

وتناقش القمة التمويل المناخي، حيث تبحث تمويل المجالات المتعلقة بالمرونة المناخية والتكيف مع التغير المناخي، وتسعير الكربون، وسد الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث قدرات التمويل والمسؤوليات، إضافة إلى التركيز على المبادرات التي انطلقت خلال مؤتمر الأطراف ((COP28))، والتقدم المحرز حتى الآن، ومن أبرز هذه المبادرات صندوق ((ألتيرا)) بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.

وتطرح القمة محور ((الاقتصاد الدائري))، حيث تركز على سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري، والتي تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء.

ويتضمن ذلك أيضاً الانتقال من إعادة التدوير إلى إعادة الاستخدام، وإنشاء اقتصاد دائري للمعادن الحرجة والنفايات الإلكترونية، ودور تجديد النظم الطبيعية في استراتيجيات التدوير، وأهمية عادات الاستهلاك في الاقتصاد الدائري.

وتبحث القمة السياسات والأطر التنظيمية، حيث سيتم مناقشة القضايا السياسية العالمية والمحلية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما في ذلك موجات ((مقاومة الحركات البيئية))، وأمن الموارد، والدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف ((COP28))، إضافة إلى التعاون الدولي في مجال التخفيف من تداعيات التغير المناخي.

تقنيات

وتبحث القمة استخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات مثل تبريد المناطق لمواجهة التغير المناخي، كما تستعرض دور الشباب في العمل المناخي، حيث تستعرض مشاركة الشباب في بحوث المناخ والمشاريع المناخية والمحادثات المتعلقة بالمناخ، بهدف ردم الفجوة بين الأجيال المختلفة حول حلول التغير المناخي، وتولي القمة ((الغذاء والمياه)) أهمية ضمن محاورها، حيث تبحث سبل تلبية الاحتياجات الزراعية العالمية المتزايدة، وخفض انبعاثات الأنظمة الغذائية عالية التلوث، ومعالجة هدر الطعام، ودروس حول الزراعة التجديدية، وضمان توافرية وأمن الغذاء والمياه.