عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وكرواتيا راسخة ومتطورة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، أمس، في زغرب، أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة، وذلك بحضور دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وغوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية.

عُقد اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية كرواتيا، وجرى خلاله بحث مسارات التعاون والشراكة بين البلدين بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتغير المناخي والمجالات الحيوية كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن أندريه بلينكوفيتش خلال اللقاء أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى دولة الإمارات، وذلك في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية كرواتيا الصديقة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتطورة وأن هناك حرصاً مشتركاً على دفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأندريه بلينكوفيتش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأعرب سموه خلال اللقاء عن تمنياته لجمهورية كرواتيا وشعبها التقدم والرخاء.

وفي سياق متصل، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ودافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكرواتي مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

كما وقع سموه وغوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كرواتيا.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وأحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

فرص

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا.

وبحث اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى زغرب، علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالمسارات التنموية بالبلدين.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز آفاق التعاون في قطاعات عدة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والسياحة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن كرواتيا تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات وأن لدى البلدين حرصاً مشتركاً على استثمار الفرص المتاحة كافة لتطوير وتمتين التعاون الثنائي لضمان تحقيق منافع مشتركة طويلة الأمد.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وغوردان غرليتش رادمان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.