سلطان القاسمي يشيد بقناة القرآن الكريم من الشارقة ويوجه باختيار القراءات المناسبة

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر، بالقائمين على قناة القرآن الكريم من الشارقة التي أطلقتها مؤخراً هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، موجهاً سموه بضرورة اختيار القراءات المناسبة، ومراعاة ضوابط الوقف والابتداء، للحفاظ على وضوح معاني الآيات.

كما أعلن سموه خلال مداخلته عن مشروع إنشاء مبنى مواقف متعدد الطوابق لسيارات زوّار الحدائق المعلقة في كلباء، لحل مشكلة الازدحام عند مدخل المدينة.

وقال سموه خلال مداخلته: ((إن إطلاق قناة القرآن الكريم من الشارقة عمل تشكرون عليه، وأنا أتابع المقرئين، ولدي ملاحظات، فالتوقف عند نهاية الآية أمر واضح، ولكن هناك توقفاً يلاحظ من بعض المقرئين، فتجده توقف لأن نفسه انقطع ولا يستطيع أن يكمل الآية، وفي هذه الحالة يجب أن يرجع المقرئ إلى كلمتين قبل الكلمة التي توقف عندها ثم يستأنف القراءة حتى يكمل الآية، وهذا الأمر يتبع إذا كانت الآية لم يكتمل معناها.

فلذلك نوجه القائمين على القناة بالانتباه لمثل هذه الأمور كالاستثناء والإضافة وغيرها من الأمور الواجب مراعاتها عند قراءة القرآن الكريم)).

وحول مشروع مبنى مواقف السيارات لزوار الحدائق المعلقة قال صاحب السمو حاكم الشارقة: ((قبل يومين أو ثلاثة أيام توقف الدخول إلى كلباء عن طريق الحدائق المعلقة بسبب زحام المتجهين إلى الحدائق المعلقة، وبالتالي تم ترتيب إقامة مبنى مواقف مكون من عدة طوابق، ولحسن الحظ لدينا في آخر الحدائق المعلقة بقعة كبيرة منخفضة لننشئ فيها 3 أو 4 طوابق تضم نحو 300 أو 400 موقف، وبها مصعد يخدم الحدائق المعلقة لمن يرغب في الصعود إليها أو النزول منها ولا يستطيع استخدام الدرج)).