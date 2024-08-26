حمدان بن محمد: تشكيل العقول وزرع القيم أكبر المسؤوليات

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة صوتية للمعلمين والمعلمات نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مباركاً لهم بداية العام الدراسي الجديد. وقال سموه: أمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل، لأن أكبر مسؤولية هي تشكيل العقول وزرع القيم والعادات الأصيلة التي تجسد هويتنا الإماراتية.
وهذا نص الرسالة: ((ننقل لكم تحيات رئيس الدولة وأخيه محمد بن راشد، ونبارك لكم بداية العام الدراسي الجديد ونسأل الله لكم التوفيق في تأدية الأمانة على أكمل وجه، وأمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل.. أكبر مسؤولية هي تشكيل العقول وزرع القيم والعادات الأصيلة التي تجسد هويتنا الإماراتية.. أملنا فيكم كبير لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا، نحن دائماً معكم ونتمنى لكم التوفيق... حفظكم الله)).
كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا، وتمنى سموه لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل التوفيق.. وخاطب سموه الطلبة: أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان.
جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل بالتوفيق... بجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا.. لطلابنا، أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وفقكم الله جميعاً)).
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