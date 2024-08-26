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حمدان بن محمد: تشكيل العقول وزرع القيم أكبر المسؤوليات

8/26/2024 7:17:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة صوتية للمعلمين والمعلمات نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مباركاً لهم بداية العام الدراسي الجديد. وقال سموه: أمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل، لأن أكبر مسؤولية هي تشكيل العقول وزرع القيم والعادات الأصيلة التي تجسد هويتنا الإماراتية.

وهذا نص الرسالة: ((ننقل لكم تحيات رئيس الدولة وأخيه محمد بن راشد، ونبارك لكم بداية العام الدراسي الجديد ونسأل الله لكم التوفيق في تأدية الأمانة على أكمل وجه، وأمامكم مسؤولية كبيرة في تربية وتعليم جيل كامل.. أكبر مسؤولية هي تشكيل العقول وزرع القيم والعادات الأصيلة التي تجسد هويتنا الإماراتية.. أملنا فيكم كبير لتأسيس مستقبل أجمل لبلادنا، نحن دائماً معكم ونتمنى لكم التوفيق... حفظكم الله)).

كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا، وتمنى سموه لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل التوفيق.. وخاطب سموه الطلبة: أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)): ((بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل بالتوفيق... بجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا.. لطلابنا، أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وفقكم الله جميعاً)).

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