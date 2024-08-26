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منصور بن زايد: أمنياتنا بعام حافل بالنجاح

8/26/2024 7:17:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الرسالة الأبوية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة العام الدراسي الجديد، تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي.

ودون سموه عبر منصة إكس، قائلاً: ((الرسالة الأبوية التي وجهها رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي. وبهذه المناسبة نهنئ أبناءنا الطلبة والكوادر التعليمية والتربوية ونأمل أن يكون هذا العام حافلاً بالنجاح للجميع)).

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