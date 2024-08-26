محمد بن زايد: التعليم منظومة متكاملة ومتطورة وركن أساسي في مسيرة التنمية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.. هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع في الدولة.

وأكد سموه، خلال الرسالة، أهمية التعاون بين الأسر والمدارس، موضحاً أن تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.

كما شدد سموه على ضرورة جعل القيم المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر ((الإنترنت)) أو في حياتنا اليومية.. مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.

وفي ما يلي نص رسالة صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة: ((أبنائي وبناتي الطلبة.. وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة.. أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

- عيالي.. بدايةً.. أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته.. قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم.

ــ أبنائي وبناتي.. أنتم مستقبل هذا الوطن.. والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا.. حاضرها ومستقبلها..

ــ واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

- ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس.. فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا.

- وأريد أن أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل.. وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا.. سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية.

- بارك الله فيكم أبنائي وبناتي.. وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع)).

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة إكس: ‏أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع.. التعليم ركن أساسي في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية.

كلمة

إلى ذلك، وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025.

وقالت سمو ((أم الإمارات)) في كلمتها: ((مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025، الذي نستقبله بالتفاؤل والإيجابية والأمل، نهنئ أبناءنا الطلبة وأولياء الأمور وكوادرنا التدريسية والإدارية، ونقول لهم (أحبائي أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، ثابروا واجتهدوا لتنالوا مبتغاكم، بمشاعر نابضة بالمحبة من قلب أمكم، أوصيكم بالجد والاجتهاد، فبكم نستشرف ونصنع المستقبل لوطننا الغالي، دعواتنا الصادقة لكم بالتوفيق والنجاح، في كنف معلمينا الكرام، فبعد رعاية الله تحتضنكم أيادٍ أمينة، ناصحة من المعلمين والمعلمات الذين يدركون حجم المسؤولية، ويدفعون بأبنائنا نحو مدارج السمو والمعرفة، يحدوهم الأمل أن يصنعوا منهم جيلاً واثقاً بقدراته، فخوراً بقيمه، معتزاً بوطنيته، وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لبلادكم الإمارات العامرة)).