والعالم يدور حول بؤرة فلسطين وغزّة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

فإن‭ ‬لا‭ ‬وجع‭ ‬يعلو‭ ‬على‭ ‬وجع‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬للإنسان‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ولا‭ ‬ألم‭ ‬يُبرح‭ ‬الضمير‭ ‬العالمي‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬كالألم‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬المآسي‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬هناك،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬حديث‭ ‬يعلو‭ ‬على‭ ‬الوجع‭ ‬والألم‭ ‬الدائرين‭ ‬في‭ ‬أقطاب‭ ‬الأرض‭ ‬كالذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لأن‭ ‬الأحداث‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ميزان‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الحق‭ ‬والباطل،‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومراكز‭ ‬الفكر‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬مكتوفة‭ ‬الأيدي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انكشف‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أساسه‭ ‬وتكتسب‭ ‬مصداقيتها‭ ‬طوال‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬شعاراته‭ ‬وادعاءاته‭ ‬فإذا‭ ‬بها‭ ‬السراب‭ ‬بعينه‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬بؤرة‭ ‬غزة‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الوعي‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أوسع‭ ‬أبوابه،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭ ‬الضائعة،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشرعن‭ ‬ما‭ ‬يُسمى‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭!‬

هناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الضمير‭ ‬والحس‭ ‬الإنساني‭ ‬والقيم‭ ‬وأخلاقية‭ ‬الحروب‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمدنيين‭! ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يشجب‭ ‬ويندد،‭ ‬ومن‭ ‬يقوم‭ ‬بجولات‭ ‬مكوكية‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬كبرى،‭ ‬ولكنها‭ ‬جولات‭ ‬فارة،‭ ‬يتحدث‭ ‬أصحابها‭ ‬عن‭ ‬السلام،‭ ‬وهم‭ ‬يمدّون‭ ‬الكيان‭ ‬بكل‭ ‬آليات‭ ‬الحرب‭ ‬الفتاكة‭ ‬والقنابل‭ ‬المحرمة‭ ‬وبالدعم‭ ‬المادي‭ ‬واللوجستي‭ ‬والإعلامي‭!‬

هناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬المعنى‭ ‬الوجودي‭ ‬أمام‭ ‬بشاعة‭ ‬الظلم‭ ‬الذي‭ ‬يتعرّض‭ ‬له‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭! ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الديني‭ ‬المساند‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬إسلامية‭! ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يتفرج‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬ولا‭ ‬يرى‭ ‬إلا‭ ‬نفسه‭ ‬الذليلة‭ ‬والخانعة‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬غزة‭!‬

{ ‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يصرخ‭ ‬ومن‭ ‬يتظاهر‭ ‬ومن‭ ‬يقف‭ ‬وقفة‭ ‬دعم‭ ‬خيرية‭ ‬أو‭ ‬كلامية‭ ‬ليريح‭ ‬ضميره‭! ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يشعر‭ ‬بالعجز‭ ‬المطلق‭ ‬أمام‭ ‬طغيان‭ ‬الوحشية‭ ‬والتفاهة‭ ‬في‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬التسمية‭ ‬فإذا‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬عنصري‭ ‬وانتقائي‭ ‬واستعماري‭! ‬وهناك‭ ‬وهناك،‭ ‬ولكن‭ ‬فِعل‭ ‬الإبادة‭ ‬القاهرة‭ ‬مستمر،‭ ‬وعجلة‭ ‬الماكينة‭ ‬لا‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬الدوران،‭ ‬لتحصد‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬العشرات‭ ‬والمئات‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬العدّاد‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وحصد‭ ‬عشرات‭ ‬ومئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بين‭ ‬شهداء‭ ‬ومصابين‭!‬

{ ‭ ‬غزة‭ ‬وضعت‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬نفسه،‭ ‬وأمام‭ ‬أكاذيب‭ ‬نظامه‭ ‬ونفاقه‭ ‬ودجله،‭ ‬وقليل‭ ‬حدّ‭ ‬الندرة‭ ‬هم‭ ‬الصادقون‭!‬

سقطت‭ ‬الإنسانية‭ ‬أمام‭ ‬أقدام‭ ‬الغربان‭ ‬وهي‭ ‬تنهش‭ ‬علم‭ ‬الكيان‭ ‬الهمجي‭! ‬وحتى‭ ‬الكلاب‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬مطاردة‭ ‬جنوده،‭ ‬بل‭ ‬وتحركت‭ ‬الفيروسات‭ ‬لتصيب‭ ‬العساكر‭ ‬الهمج‭ ‬بأمراض‭ ‬غامضة‭ ‬يتم‭ ‬التكتم‭ ‬عليها‭! ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الكائنات‭ ‬أصبح‭ ‬لها‭ ‬شرف‭ ‬المشاركة‭ ‬وهي‭ ‬تقاوم‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الإنسان،‭ ‬علّه‭ ‬يستيقظ‭ ‬لاسترداد‭ ‬كرامته‭ ‬وضميره‭ ‬وإنسانيته‭!‬

{ ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اجتباهم‭ ‬الله‭ ‬أمام‭ ‬مرأى‭ ‬العالم‭ ‬كله،‭ ‬نحسبهم‭ ‬يموتون‭ ‬وهم‭ ‬أحياء‭ ‬عند‭ ‬ربهم‭ ‬يُرزقون‭! ‬أرواح‭ ‬غزة‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬خالقها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الآخر،‭ ‬يوقنون‭ ‬أنهم‭ ‬ذاهبون‭ ‬إليه،‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬فهم‭ ‬الموتى‭ ‬الحقيقيون‭ ‬ويحسبون‭ ‬أنفسهم‭ ‬أحياء،‭ ‬ودرجة‭ ‬موتهم‭ ‬حسب‭ ‬موقفهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامتحان‭ ‬العالمي‭ ‬الأصعب‭ ‬والكاشف‭!‬

وقد‭ ‬انفصلت‭ ‬أجسادهم‭ ‬عن‭ ‬أرواحهم،‭ ‬وضمائرهم‭ ‬عن‭ ‬قلوبهم،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬فيهم‭ ‬إلا‭ ‬بلاهة‭ ‬النظرة‭ ‬الزجاجية،‭ ‬تعكس‭ ‬الاستياء‭ ‬حولها،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬ولا‭ ‬تتفاعل‭ ‬معها‭! ‬لكأنهم‭ ‬ذهبوا‭ ‬بإرادة‭ ‬إلى‭ ‬الموات‭ ‬وقد‭ ‬فقدوا‭ ‬معنى‭ ‬وجودهم،‭ ‬ومعنى‭ ‬هويتهم‭ ‬القومية‭ ‬والدينية‭ ‬والإنسانية‭! ‬يراقبون‭ ‬ويراقبون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فِعل‭ ‬مُجدٍ‭! ‬وهناك‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬الخائر‭ ‬والمرتدّ‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬والفارغ‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محتوى‭ ‬من‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬يزوّد‭ ‬الوحش‭ ‬بكل‭ ‬عتاد‭ ‬الوحشية،‭ ‬ويعتقد‭ ‬وهو‭ ‬خلف‭ ‬الميكروفونات‭ ‬أن‭ ‬مسرحيته‭ ‬الهزيلة‭ ‬تنطلي‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭! ‬والخلاصة‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬أشرار‭ ‬وأخيار‭ ‬يدورون‭ ‬حول‭ ‬بؤرة‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬وقضيتها‭ ‬الكاشفة،‭ ‬وكلٌ‭ ‬يدور‭ ‬بطريقته‭!‬

غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬معيارًا‭ ‬وميزانًا‭ ‬وأيقونة‭ ‬لبحث‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬وجوده‭!‬