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فرحة وطن.. في نجاح ((ممتلكات))

8/26/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

جميع‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد‭ ‬أعلنت‭ ‬العمل‭ ‬ببرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬وهذا‭ ‬توجه‭ ‬حضاري‭ ‬وعالمي‭.. ‬ونقترح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تدشين‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬حافلة‭ ‬صحية‭ ‬متنقلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬وتجري‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬وخاصة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬المنازل‭.. ‬وهي‭ ‬أثبتت‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والثقيف‭ ‬الصحي،‭ ‬والحماية‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭.‬

فرحة‭ ‬وطن‭.. ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭:‬

كل‭ ‬من‭ ‬شاهد‭ ‬وتمعن‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬ولقطات‭ ‬فرحة‭ ‬ومشاركة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬ماكلارين‮»‬‭ ‬المملوك‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬لتحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.. ‬سيقرأ‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتميز،‭ ‬والسعادة‭ ‬والتقدير،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬رائدة‭.. ‬وهي‭ ‬صورة‭ ‬لفرحة‭ ‬وطن،‭ ‬وخططه‭ ‬وتطلعاته،‭ ‬وجهوده‭ ‬واستثماراته،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تثمر‭ ‬وتكبر،‭ ‬وتتلألأ‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬توالي‭ ‬نجاحات‭ ‬وفوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬قراءته‭ ‬وحصره‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬فهو‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬ومكانة‭ ‬وسمعة‭ ‬ونجاح‭ ‬استثمارات‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬سيعود‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاقتصاد‭ ‬البحريني‭.‬

العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتحقق‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتستثمر‭ ‬النجاح‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الاستثمار،‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬والمواصلات‭ ‬والعقارات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تم‭ ‬مزج‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وعمل‭ ‬تلك‭ ‬الخلط‭ ‬العجيبة،‭ ‬والتي‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬باهر،‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونموها‭ ‬الاقتصادي‭.‬

استمرار‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬هو‭ ‬نجاح‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين،‭ ‬وكل‭ ‬بحريني‭ ‬يتمنى‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬ممتلكات‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬وتشارك‭ ‬فيها،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬المتواصل‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والدعم‭ ‬والامتنان،‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬المستمر‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمخلصة،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬السامية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الكريمة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬آفاقٍ‭ ‬متجددة‭ ‬للخطط‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة،‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬التزوير‭ ‬في‭ ‬البيانات‭.. ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬ومباشرة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وتشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وأن‭ ‬القانون‭ ‬فوق‭ ‬الجميع،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬رسالة‭ ‬مجتمعية‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬مفادها‭ ‬عدم‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مطالبات‭ ‬وتحركات‭ ‬من‭ ‬البعض،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الصورة‭ ‬واضحة‭ ‬والمعلومات‭ ‬مكتملة‭ ‬وحقيقية‭ ‬وقانونية‭.

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