(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أول السطر:
جميع محافظات البلاد أعلنت العمل ببرنامج المدن الصحية، وهذا توجه حضاري وعالمي.. ونقترح أن يتم تدشين خدمة «حافلة صحية متنقلة» في المدن والقرى وتجري الفحص الدوري على الجميع وخاصة كبار السن في المنازل.. وهي أثبتت نجاحها في عدد من دول المنطقة، وساهمت في التوعية والثقيف الصحي، والحماية والوقاية من الأمراض.
فرحة وطن.. في نجاح «ممتلكات»:
كل من شاهد وتمعن في صور ولقطات فرحة ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في احتفال «فريق ماكلارين» المملوك لشركة ممتلكات البحرين القابضة لتحقيقه المركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا وان للسيارات.. سيقرأ الإنجاز والتميز، والسعادة والتقدير، في تحقيق قصة نجاح رائدة.. وهي صورة لفرحة وطن، وخططه وتطلعاته، وجهوده واستثماراته، التي بدأت تثمر وتكبر، وتتلألأ في سماء الساحة الدولية.
ذلك أن توالي نجاحات وفوز فريق ماكلارين للسيارات في سباقات الفورمولا وان، يجب ألا يتم قراءته وحصره في الجانب الرياضي، بل هو أكبر من ذلك بكثير، فهو يرفع من رصيد ومكانة وسمعة ونجاح استثمارات شركة ممتلكات البحرين القابضة «صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين»، وما سيعود بذلك من مكاسب إيجابية على الاستثمار والاقتصاد البحريني.
العديد من الدول تستثمر في مجالات الرياضة، وتحقق مكاسب كبيرة، وتستثمر النجاح الرياضي في الجانب الاقتصادي، ذلك أن الرياضة جزء مهم في الاستثمار، مثل الصحة والمواصلات والعقارات وغيرها، وفي مملكة البحرين تم مزج هذا الأمر وعمل تلك الخلط العجيبة، والتي اسفرت عن تحقيق نجاح باهر، سينعكس إيجابيا على الاستثمار في مملكة البحرين ونموها الاقتصادي.
استمرار هذا النجاح هو نجاح لشركة ممتلكات البحرين، وكل بحريني يتمنى أن تستمر ممتلكات في النجاح والتفوق في كافة الاستثمارات التي تقودها وتشارك فيها، انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أن هذا النجاح المتواصل هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين في شركة ممتلكات برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، الذي يستحق كل التقدير والدعم والامتنان، على العمل المستمر والجهود الحثيثة والمخلصة، في تحقيق التطلعات السامية والتوجيهات الكريمة، من أجل خلق آفاقٍ متجددة للخطط والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعود بالخير والنماء لصالح الوطن وأبنائه.
آخر السطر:
الحكم القضائي في إدانة المتهمين في برنامج «خطوة»، بسبب التزوير في البيانات.. رسالة واضحة ومباشرة في حماية المال العام، وتشديد الرقابة المالية والإدارية في العمل، وأن القانون فوق الجميع، كما أنه يحمل رسالة مجتمعية بالغة الأهمية مفادها عدم التسرع في دعم مطالبات وتحركات من البعض، ما لم تكن الصورة واضحة والمعلومات مكتملة وحقيقية وقانونية.
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