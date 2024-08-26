فـيـلـم ((إنسـايـد آوت 2)) أول فـيـلـم رسوم متحركة تتجاوز إيراداته مليار دولار عالميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويواصل‭ ‬فيلم‭ ‬إنسايد‭ ‬آوت‭ ‬2،‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للإيرادات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬بيكسار،‭ ‬تحقيق‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬جديدة‭.‬

وفي‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداته‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬الدولي‭ ‬بمفرده،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقارير‭ ‬متعددة‭.‬

ووصل‭ ‬فيلم‭ ‬ Inside ‭ ‬ Out ‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬إيرادات‭ ‬بنحو‭ ‬9‭.‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬دوليًا‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ليرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬إيراداته‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬1‭.‬002‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬ Deadline ‭.‬

وجمع‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضًا‭ ‬646‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ BoxOfficeMojo ‭.‬

وبحلول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬كانت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭ ‬لفيلم‭ ‬ Inside ‭ ‬ Out ‭ ‬2‭ ‬هي‭: ‬المكسيك‭ (‬102‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬والبرازيل‭ (‬79.8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬70.8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬63‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفرنسا‭ (‬61.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ BoxOfficeMojo ‭.‬

ويحتفظ‭ ‬فيلم‭ ‬ Inside ‭ ‬ Out ‭ ‬2‭ ‬بلقب‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للإيرادات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بإجمالي‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬