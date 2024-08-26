Tuesday, 27 August 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فـيـلـم ((إنسـايـد آوت 2)) أول فـيـلـم رسوم متحركة تتجاوز إيراداته مليار دولار عالميا

8/26/2024 7:15:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفظ‭ ‬‮«‬إنسايد‭ ‬آوت‭ ‬2‮»‬‭ ‬بلقب‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للإيرادات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬بإجمالي‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويواصل‭ ‬فيلم‭ ‬إنسايد‭ ‬آوت‭ ‬2،‭ ‬وهو‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للإيرادات‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ومن‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬بيكسار،‭ ‬تحقيق‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬جديدة‭.‬

وفي‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداته‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬الدولي‭ ‬بمفرده،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقارير‭ ‬متعددة‭.‬

ووصل‭ ‬فيلم‭ ‬ Inside ‭ ‬ Out ‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬إيرادات‭ ‬بنحو‭ ‬9‭.‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬دوليًا‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ليرتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬إيراداته‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬1‭.‬002‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬ Deadline ‭.‬

وجمع‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضًا‭ ‬646‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ BoxOfficeMojo ‭.‬

وبحلول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬كانت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭ ‬لفيلم‭ ‬ Inside ‭ ‬ Out ‭ ‬2‭ ‬هي‭: ‬المكسيك‭ (‬102‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬والبرازيل‭ (‬79.8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ (‬70.8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬63‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفرنسا‭ (‬61.3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ BoxOfficeMojo ‭.‬

ويحتفظ‭ ‬فيلم‭ ‬ Inside ‭ ‬ Out ‭ ‬2‭ ‬بلقب‭ ‬الفيلم‭ ‬الأكثر‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للإيرادات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بإجمالي‭ ‬1‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬قبل‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

MENAFN26082024000055011008ID1108603164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث