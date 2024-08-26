فـيـلـم ((إنسـايـد آوت 2)) أول فـيـلـم رسوم متحركة تتجاوز إيراداته مليار دولار عالميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتفظ «إنسايد آوت 2» بلقب الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات حول العالم لهذا العام بإجمالي 1.6 مليار دولار قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع.
ويواصل فيلم إنسايد آوت 2، وهو الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات لعام 2024 ومن إنتاج شركة بيكسار، تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وفي عطلة نهاية الأسبوع الحادي عشر من عرضه في دور السينما أصبح أول فيلم رسوم متحركة على الإطلاق تتجاوز إيراداته حاجز المليار دولار في شباك التذاكر الدولي بمفرده، وفقًا لتقارير متعددة.
ووصل فيلم Inside Out 2 إلى هذا الإنجاز بعد أن حقق إيرادات بنحو 9.1 ملايين دولار إضافية دوليًا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي إيراداته الدولية إلى قرابة 1.002 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته Deadline .
وجمع الفيلم أيضًا 646.3 مليون دولار من دور العرض الأمريكية، وفقًا لـ BoxOfficeMojo .
وبحلول عطلة نهاية هذا الأسبوع كانت الأسواق العالمية الخمسة الكبرى لفيلم Inside Out 2 هي: المكسيك (102 مليون دولار)، والبرازيل (79.8 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (70.8 مليون دولار)، وكوريا الجنوبية (63 مليون دولار)، وفرنسا (61.3 مليون دولار)، وفقًا لـ BoxOfficeMojo .
ويحتفظ فيلم Inside Out 2 بلقب الفيلم الأكثر تحقيقًا للإيرادات حول العالم لهذا العام، بإجمالي 1.6 مليار دولار قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع.
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