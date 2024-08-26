مسـؤول فـــي الـبنتـاجـون يكشف عن دور أمـريكي مبـاشر في صد هجوم ((حزب الله)) اللبناني على إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬ذاته،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬تعقب‭ ‬ورصد‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬المقذوفات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬قد‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بتمديد‭ ‬وجود‭ ‬مجموعتين‭ ‬قتاليتين‭ ‬من‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬أبراهام‭ ‬لينكولن‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬مقاتلات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حدث‭ ‬اليوم‭ ‬ليس‭ ‬نهاية‭ ‬القصة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دمر‭ ‬آلاف‭ ‬الصواريخ‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جميعها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيذاء‭ ‬مواطنينا‭ ‬وقواتنا‭ ‬في‭ ‬الجليل،‭ ‬واعتراض‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لغرض‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نضرب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بضربات‭ ‬مفاجئة،‭ ‬وقبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬قمنا‭ ‬بتصفية‭ ‬رئيس‭ ‬أركانه،‭ ‬واليوم‭ ‬أحبطنا‭ ‬خطته‭ ‬الهجومية‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ليعلم‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وخامنئي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشمال،‭ ‬وإعادة‭ ‬أهلنا‭ ‬سالمين‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭.‬