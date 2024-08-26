مسـؤول فـــي الـبنتـاجـون يكشف عن دور أمـريكي مبـاشر في صد هجوم ((حزب الله)) اللبناني على إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد مسؤول أمريكي كبير في البنتاجون بأن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في رصد وتعقب هجمات «حزب الله» اللبناني باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة فجر يوم الأحد.
وأضاف المتحدث ذاته، الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة «فرانس برس»، أن الولايات المتحدة ساعدت في تعقب ورصد هذه الصواريخ والطائرات المسيرة من دون المشاركة في الضربات الإسرائيلية على لبنان أو في إسقاط المقذوفات القادمة من جنوب لبنان.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أمر في وقت سابق يوم الأحد بتمديد وجود مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» وعلى متنها مقاتلات وصلت إلى الشرق الأوسط.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد تعليقا على هجوم حزب الله اللبناني على إسرائيل فجر يوم الأحد إن «ما حدث اليوم ليس نهاية القصة».
وأشار نتنياهو إلى أن «الجيش الإسرائيلي دمر آلاف الصواريخ قصيرة المدى، التي كانت جميعها تهدف إلى إيذاء مواطنينا وقواتنا في الجليل، واعتراض جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله لغرض استراتيجي في وسط البلاد».
وأكد نتنياهو قائلا: «نحن نضرب حزب الله بضربات مفاجئة، وقبل ثلاثة أسابيع قمنا بتصفية رئيس أركانه، واليوم أحبطنا خطته الهجومية».
وختم قائلا: «ليعلم نصر الله في بيروت وخامنئي في طهران أن هذه خطوة أخرى على طريق تغيير الوضع في الشمال، وإعادة أهلنا سالمين إلى منازلهم».
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