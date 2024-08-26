وزير الـتـربيـة يفتتـح مـهرجـان ((العودة إلى الـمــدارس)) فــي اللـولو هـايبرماركت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





افتتح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬البحريني‭ ‬مهرجان‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬لولوهايبرماركت‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة‭. ‬

تضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬عروضا‭ ‬ترويجية‭ ‬شملت‭ ‬منتجات‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬ – ‭ ‬الحقائب‭ ‬المدرسية‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬حقائب‭ ‬الظهر‭ ‬إلى‭ ‬حقائب‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمول،‭ ‬حقائب‭ ‬الترولي،‭ ‬صفقات‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمولة،‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬2024،‭ ‬أفضل‭ ‬القرطاسية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والزي‭ ‬الرسمي‭. ‬يستمر‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬متاجر‭ ‬الهايبرماركت‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬

ولتمكين‭ ‬العائلات‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة،‭ ‬وقعت‭ ‬لولو‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتوزيع‭ ‬قسيمتي‭ ‬تسوق‭ ‬للطلاب‭ ‬بقيمة‭ ‬7‭.‬500‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬و3‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬مجانية‭ ‬مقابل‭ ‬تسوقهم‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويمكن‭ ‬استبدالهما‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أقسام‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ماعدا‭ ‬قسم‭ ‬التبغ‭.‬

وقامت‭ ‬لولو‭ ‬بتشكيل‭ ‬أسماء‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬ American ‭ ‬ Tourister ‭ ‬و Skechers ‭ ‬و Skybags ‭ ‬وحقائب‭ ‬تضم‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‭ ‬المفضلين‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والشخصيات‭ ‬الكرتونية‭: ‬ Superman ‭ ‬و Batman ‭ ‬و Spiderman ‭ ‬و Avengers ‭ ‬وبضائع‭ ‬الشعبية‭ ‬والمرغوبة‭ ‬لجعل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬أكثر‭ ‬مرحاً‭ ‬وسعادةً‭ ‬للأطفال‭. ‬وتشمل‭ ‬حقائب‭ ‬الطعام‭ ‬للوجبات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬علب‭ ‬المياه‭ ‬البلاستيكية‭ ‬أوستانلس‭ ‬ستيل‭ ‬العازلة‭ ‬للحرارة‭ ‬لتناسب‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق‭. ‬

تضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬شملت‭ (‬الأكشاك‭) ‬التي‭ ‬اختلفت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬قسم‭ ‬ألعاب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للأطفال‭ ‬والكبار‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ومنصة‭ ‬‮«‬صنع‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للبحرين،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شركات‭ ‬الوجبات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬شركات‭ ‬منتجات‭ ‬البقالة،‭ ‬أكشاك‭ ‬بطاقات‭ ‬الحقائب‭ ‬المدرسية،‭ ‬الملصقات،‭ ‬سلاسل‭ ‬للمفاتيح،‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬

وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬أدوات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬السلع‭ ‬البحرينية‭.‬

يقدم‭ ‬المهرجان‭ ‬جميع‭ ‬اللوازم‭ ‬المدرسية‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الزي‭ ‬المدرسي‭ ‬الأساسي،‭ ‬مثل‭ ‬القمصان‭ ‬والبلوزات‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الأقمشة‭ ‬المريحة،‭ ‬الأحذية،‭ ‬والحقائب‭ ‬المدرسية‭ ‬ومستلزماتها‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬مثل‭ ‬ Uniball ‭ ‬و Staedtler ‭ ‬و Faber ‭-‬ Castell ‭ ‬و Funbo ‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأثاث‭ ‬المدرسي،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية،‭ ‬يوفر‭ ‬الهايبرماركت‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمولة‭ ‬والأجهزة‭ ‬والأدوات‭ ‬والطابعات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬للدراسة‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬علامات‭ ‬التبويب‭ ‬وأجهزة‭ ‬التخزين‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬

وفي‭ ‬ركن‭ ‬القراءة،‭ ‬يتم‭ ‬دعوة‭ ‬الأطفال‭ ‬الى‭ ‬استكشاف‭ ‬عالم‭ ‬القصص‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬سردها‭.‬

وفي‭ ‬قسم‭ ‬الأغذية،‭ ‬تتنوع‭ ‬المنتجات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحليب‭ ‬المجفف،‭ ‬عصائر‭ ‬الفواكه،‭ ‬البسكويت،‭ ‬الدجاج‭ ‬المجمد،‭ ‬ومكونات‭ ‬الوجبات‭ ‬الأخرى‭.

‬أما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬منتجات‭ ‬النظافة،‭ ‬فيمكن‭ ‬اقتناء‭ ‬أفضل‭ ‬أنواع‭ ‬المنظفات‭ ‬ذات‭ ‬الرائحة‭ ‬النفاذة‭ ‬وصابون‭ ‬غسيل‭ ‬اليدين‭ ‬وأدوات‭ ‬النظافة‭ ‬الشخصية‭.‬

وقال‭ ‬جوزير‭ ‬روباوالا،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬وقت‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬الإثارة‭ ‬والبدايات‭ ‬الجديدة‭. ‬يتمتع‭ ‬طلاب‭ ‬اليوم‭ ‬بحياة‭ ‬مدرسية‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدًا‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭. ‬وفي‭ ‬لولو‭ ‬نحن‭ ‬نتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬وندرس‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لتحضير‭ ‬البضائع‭ ‬بحيث‭ ‬تناسب‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات‭. ‬لقد‭ ‬جعلنا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬وأعلى‭ ‬جودة‭. ‬ونتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬الطلاب‭ ‬عاماً‭ ‬دراسيّاً‭ ‬موفقاً‮»‬‭.‬