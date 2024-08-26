وزير الـتـربيـة يفتتـح مـهرجـان ((العودة إلى الـمــدارس)) فــي اللـولو هـايبرماركت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت
– زينب إسماعيل
افتتح الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم البحريني مهرجان العودة إلى المدارس في لولوهايبرماركت مجمع الدانة.
تضمن المهرجان عروضا ترويجية شملت منتجات العلامات التجارية للمستلزمات المدرسية – الحقائب المدرسية بجميع أنواعها، بدءًا من حقائب الظهر إلى حقائب الكمبيوتر المحمول، حقائب الترولي، صفقات على أجهزة الذكاء الاصطناعي، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الأجهزة الإلكترونية للفصل الدراسي 2024، أفضل القرطاسية عالية الجودة، والزي الرسمي. يستمر العرض في متاجر الهايبرماركت حتى 15 سبتمبر 2024.
ولتمكين العائلات من اختيار أفضل المنتجات وبأسعار معقولة، وقعت لولو شراكة مع وزارة التربية والتعليم لتوزيع قسيمتي تسوق للطلاب بقيمة 7.500 د.ب و3 د.ب مجانية مقابل تسوقهم في لولو هايبر على جميع الطلاب في مملكة البحرين، ويمكن استبدالهما من جميع أقسام لولو هايبرماركت الـ 12 المنتشرة في البحرين ماعدا قسم التبغ.
وقامت لولو بتشكيل أسماء كبيرة مثل American Tourister و Skechers و Skybags وحقائب تضم الأبطال الخارقين المفضلين لدى الأطفال والشخصيات الكرتونية: Superman و Batman و Spiderman و Avengers وبضائع الشعبية والمرغوبة لجعل العودة إلى المدرسة أكثر مرحاً وسعادةً للأطفال. وتشمل حقائب الطعام للوجبات الخفيفة، علب المياه البلاستيكية أوستانلس ستيل العازلة للحرارة لتناسب جميع الأذواق.
تضمن المهرجان عددا من الفعاليات شملت (الأكشاك) التي اختلفت ما بين قسم ألعاب الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للأطفال والكبار التعرف على مزايا أدوات الذكاء الاصطناعي. ومنصة «صنع في البحرين» الخاصة التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للبحرين، من بينها شركات الوجبات الخفيفة، شركات منتجات البقالة، أكشاك بطاقات الحقائب المدرسية، الملصقات، سلاسل للمفاتيح، وما إلى ذلك.
وأشاد الوزير بالمستوى المتقدم الذي قدمته مجموعة لولو بدءا من منتجات العودة إلى المدرسة والتركيز على أدوات التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى دعم السلع البحرينية.
يقدم المهرجان جميع اللوازم المدرسية بدءًا من الزي المدرسي الأساسي، مثل القمصان والبلوزات المصنوعة من الأقمشة المريحة، الأحذية، والحقائب المدرسية ومستلزماتها من أفضل العلامات التجارية العالمية ذات جودة عالية مثل Uniball و Staedtler و Faber - Castell و Funbo .
إلى جانب تشكيلة واسعة من الأثاث المدرسي، فبالنسبة الى الفصول الدراسية، يوفر الهايبرماركت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة والأدوات والطابعات التي تستخدم للدراسة عن بعد، بالإضافة إلى علامات التبويب وأجهزة التخزين عالية الجودة.
وفي ركن القراءة، يتم دعوة الأطفال الى استكشاف عالم القصص والمشاركة في جلسات سردها.
وفي قسم الأغذية، تتنوع المنتجات ما بين الحليب المجفف، عصائر الفواكه، البسكويت، الدجاج المجمد، ومكونات الوجبات الأخرى.
أما من حيث منتجات النظافة، فيمكن اقتناء أفضل أنواع المنظفات ذات الرائحة النفاذة وصابون غسيل اليدين وأدوات النظافة الشخصية.
وقال جوزير روباوالا، مدير مجموعة لولو الدولية: «وقت العودة إلى المدرسة هو وقت الإثارة والبدايات الجديدة. يتمتع طلاب اليوم بحياة مدرسية أكثر تعقيدًا من ذي قبل. وفي لولو نحن نتابع عن كثب وندرس الاتجاهات العالمية والإقليمية لتحضير البضائع بحيث تناسب كل الاحتياجات. لقد جعلنا كل شيء بأسعار معقولة وأعلى جودة. ونتمنى لجميع الطلاب عاماً دراسيّاً موفقاً».
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