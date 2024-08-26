تعاون فني مقبل مع ألمانيا ومصر مؤسسة راشد آل خليفة للفنون تعرض أعمالا بحرينية في باكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمود بابا
أعلنت مؤسسة راشد آل خليفة للفنون تعاونها مع معرض «كيو غاليري» QGallery في العاصمة الأذربيجانية باكو في معرض فني يضم مجموعة مختارة مما يقارب 50 عملا فنيا لـ20 فنانا بحرينيا يمثلون مجموعة متنوعة من الأجيال ومدارس الفنون.
وكشفت المؤسسة خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء أمس الاثنين (26 أغسطس 2024) عن تعاون ما بين فناني البحرين ومصر من أجل تقديم ورش تدريبية حول ترميم الأعمال الفنية. وأعلنت توقيع اتفاقية تعاون مؤخرا مع ولاية بافاريا الألمانية لتنظيم زيارات ميدانية لألمانيا والبحرين من أجل تبادل الخبرات الفنية ما بين الفنانين في البلدين عبر تنظيم الورش الفنية. وسيقدم المعرض، الذي ينطلق في باكو في 30 أغسطس الجاري، أعمالا فنية خاصة من مجموعة مؤسسة راشد آل خليفة للفنون، وهي من مقتنيات الفنان راشد آل خليفة لفنانين بحرينيين، مؤسس ورئيس المؤسسة، على مر السنين من مختلف المعارض الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى لفنانين بحرينيين. ويهدف هذا التعاون الثقافي إلى تعريف المشهد الفني في باكو بالفنون التشكيلية في البحرين، مما يوفر فرصة للجمهور الأذربيجاني المهتم بالفنون لاستكشاف عمق وتنوع الفن البحريني المعاصر.
وأعرب الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنون ورئيس المجلس الوطني للفنون، عن سعادته بهذا التعاون بالقول: «في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعمهم لقطاع الفنون ومجالات الإبداع في مملكة البحرين، يسرني أن تتاح لي فرصة عرض أعمال لفنانين بحرينيين في معرض (كيو غاليري)، حيث يمثل هذا التعاون بداية لما آمل أن يكون سلسلة من التبادلات الثقافية الناجحة بين أذربيجان والبحرين، مما يعزز التفاهم والتقدير المتبادلين من خلال لغة الفن العالمية».
وأكد «التزام مؤسسة راشد آل خليفة للفنون بالترويج للفن التشكيلي البحريني في أنحاء العالم، بهدف مد جسور التعاون والتبادل بين الثقافات كوسيلة لتعزيز الشراكات والتفاهم الدولي»، لافتاً إلى أن «الفن جسر يربط بين الثقافات المختلفة، وأداة قوية تعزز التواصل والتفاعل بين الشعوب بطريقة تتجاوز الحواجز اللغوية والاجتماعية والسياسية».
وقال الفنان التشكيلي، عدنان الأحمد: إن الأعمال الفنية المشاركة تمثل كل المدارس الفنية بدءا من الواقعية إلى الفن الحديث، مشيرا إلى أن الفنان البحريني منفتح على كل الفنون حول العالم، وهو أيضا يستوعب ويعبر. ويقدم المعرض أعمالا لعشرين فنانا بحرينيا وهم: إبراهيم بو سعد، أحمد باقر، جعفر العريبي، جمال عبدالرحيم، جمال يوسف، خالد فرحان، خالد الهاشمي، عباس الموسوي، عباس يوسف، عدنان الأحمد، عبدالكريم العريض، عمر الراشد، علي حسين ميرزا، علي المحميد، فاضل عباس، غادة خنجي، هدير البقالي، هلا آل خليفة، ومروة آل خليفة، بالإضافة إلى عمل للفنان راشد آل خليفة يعود إلى عام 1983.
يذكر أن مؤسسة راشد آل خليفة للفنون هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين الفنانين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشراكات الدولية من خلال المعارض والفعاليات والمبادرات التعاونية المختلفة. كما تسعى إلى إشراك المجتمعات وتثقيف الجمهور وتوفير منصة للخطاب النقدي والحوار الاجتماعي.
فيما تأسس «كيو غاليري» عام 1999. ويعمل المعرض كمركز ديناميكي للمعارض والمجموعات والأنشطة التجارية، ويشارك بنشاط في المعارض الفنية الدولية والمسابقات لتعزيز ومشاركة المشهد الفني الأذربيجاني.
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