تعاون فني مقبل مع ألمانيا ومصر مؤسسة راشد آل خليفة للفنون تعرض أعمالا بحرينية في باكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا





أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬غاليري‮»‬‭ ‬ QGallery ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬مما‭ ‬يقارب‭ ‬50‭ ‬عملا‭ ‬فنيا‭ ‬لـ20‭ ‬فنانا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يمثلون‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬ومدارس‭ ‬الفنون‭. ‬

وكشفت‭ ‬المؤسسة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ (‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭) ‬عن‭ ‬تعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬فناني‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬حول‭ ‬ترميم‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭. ‬وأعلنت‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬ولاية‭ ‬بافاريا‭ ‬الألمانية‭ ‬لتنظيم‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬لألمانيا‭ ‬والبحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬الورش‭ ‬الفنية‭. ‬وسيقدم‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬أعمالا‭ ‬فنية‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مقتنيات‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لفنانين‭ ‬بحرينيين،‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬المؤسسة،‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الأخرى‭ ‬لفنانين‭ ‬بحرينيين‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬بالفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬للجمهور‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬المهتم‭ ‬بالفنون‭ ‬لاستكشاف‭ ‬عمق‭ ‬وتنوع‭ ‬الفن‭ ‬البحريني‭ ‬المعاصر‭.‬

وأعرب‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومع‭ ‬رؤية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ودعمهم‭ ‬لقطاع‭ ‬الفنون‭ ‬ومجالات‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬لي‭ ‬فرصة‭ ‬عرض‭ ‬أعمال‭ ‬لفنانين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ (‬كيو‭ ‬غاليري‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بداية‭ ‬لما‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التبادلات‭ ‬الثقافية‭ ‬الناجحة‭ ‬بين‭ ‬أذربيجان‭ ‬والبحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتقدير‭ ‬المتبادلين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لغة‭ ‬الفن‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬بالترويج‭ ‬للفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بهدف‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والتبادل‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬كوسيلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬والتفاهم‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفن‭ ‬جسر‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وأداة‭ ‬قوية‭ ‬تعزز‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬بطريقة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحواجز‭ ‬اللغوية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والسياسية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي،‭ ‬عدنان‭ ‬الأحمد‭: ‬إن‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المشاركة‭ ‬تمثل‭ ‬كل‭ ‬المدارس‭ ‬الفنية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الواقعية‭ ‬إلى‭ ‬الفن‭ ‬الحديث،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الفنون‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬يستوعب‭ ‬ويعبر‭. ‬ويقدم‭ ‬المعرض‭ ‬أعمالا‭ ‬لعشرين‭ ‬فنانا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬بو‭ ‬سعد،‭ ‬أحمد‭ ‬باقر،‭ ‬جعفر‭ ‬العريبي،‭ ‬جمال‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬جمال‭ ‬يوسف،‭ ‬خالد‭ ‬فرحان،‭ ‬خالد‭ ‬الهاشمي،‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي،‭ ‬عباس‭ ‬يوسف،‭ ‬عدنان‭ ‬الأحمد،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العريض،‭ ‬عمر‭ ‬الراشد،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬المحميد،‭ ‬فاضل‭ ‬عباس،‭ ‬غادة‭ ‬خنجي،‭ ‬هدير‭ ‬البقالي،‭ ‬هلا‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومروة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬للفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1983‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التعاونية‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتثقيف‭ ‬الجمهور‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬للخطاب‭ ‬النقدي‭ ‬والحوار‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

فيما‭ ‬تأسس‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬غاليري‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1999‭. ‬ويعمل‭ ‬المعرض‭ ‬كمركز‭ ‬ديناميكي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمجموعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية،‭ ‬ويشارك‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬الدولية‭ ‬والمسابقات‭ ‬لتعزيز‭ ‬ومشاركة‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬الأذربيجاني‭.‬