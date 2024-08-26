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((المبرّة الخليفية)) تختتم الموسم الثاني من برنامج ((إثراء 1))

8/26/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إثراء‭ ‬1‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬ ‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬مشاركا‭ ‬ومشاركين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و12‭ ‬عامًا،‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربين‭ ‬متخصصين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬جهات‭.‬

سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إثراء‭ ‬1‮»‬‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصفحات‭ ‬الرسمية‭ ‬لمؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وبإمكان‭ ‬خريجي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إثراء‭ ‬2‮»‬‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬والمخصص‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و15‭ ‬عامًا‭.‬

ويتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إثراء‭ ‬1‮»‬‭ ‬موسمين‭: ‬ينطلق‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬عطلة‭ ‬الربيع،‭ ‬بينما‭ ‬يبدأ‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬الصيف،‭ ‬وهو‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭: ‬ورش‭ ‬عملية،‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية،‭ ‬تحديات‭ ‬منوعة،‭ ‬معسكرات،‭ ‬يوم‭ ‬رياضي،‭ ‬فنون‭ ‬وحرف‭ ‬يدوية،‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬آداب‭ ‬السلوك‭ ‬وحُسن‭ ‬التصرف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ختامية‭.‬

تعمل‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرة‭ ‬الخليفية‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬بغية‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المعتمدة‭ ‬ذات‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬الذات‭ ‬وتطويرها‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬المبرّة‭ ‬الخليفية‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بصفتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬مسجلة‭ ‬ومرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وهي‭ ‬تسعى‭ ‬لإحداث‭ ‬أثر‭ ‬اجتماعي‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للوصول‭ ‬بقدراتهم‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدراجهم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬الساعية‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالمعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬والخبرات،‭ ‬مما‭ ‬يعود‭ ‬عليهم‭ ‬وعلى‭ ‬الوطن‭ ‬بأفضل‭ ‬النتائج‭.‬

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