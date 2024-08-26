((المبرّة الخليفية)) تختتم الموسم الثاني من برنامج ((إثراء 1))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتمت مؤسسة المبرّة الخليفية الموسم الثاني من برنامج «إثراء 1» الذي شهد
– على مدار شهر يوليو 2024
– بمشاركة حوالي 40 مشاركا ومشاركين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، تحت قيادة مدربين متخصصين، وذلك بالتعاون مع أكثر من 6 جهات.
سيتم إعلان فتح باب التسجيل في برنامج «إثراء 1» القادم مع بداية عام 2025 من خلال الصفحات الرسمية لمؤسسة المبرة الخليفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبإمكان خريجي هذا العام المشاركة في برنامج «إثراء 2» العام القادم، والمخصص للفئة العمرية ما بين 13 و15 عامًا.
ويتضمن برنامج «إثراء 1» موسمين: ينطلق الأول مع بداية عطلة الربيع، بينما يبدأ الثاني خلال إجازة الصيف، وهو يشتمل على: ورش عملية، زيارات ميدانية، تحديات منوعة، معسكرات، يوم رياضي، فنون وحرف يدوية، تطبيقات عملية في آداب السلوك وحُسن التصرف، بالإضافة إلى مشاريع ختامية.
تعمل مؤسسة المبرة الخليفية على طرح سلسلة من البرامج الشبابية على مدار العام بغية توفير فرص تعليمية من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة وورش العمل المعتمدة ذات مواضيع مختلفة، والتي تهدف إلى اكتشاف الذات وتطويرها.
جدير بالذكر أن مؤسسة المبرّة الخليفية تأسست عام 2011 بصفتها مؤسسة غير ربحية مسجلة ومرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين. وهي تسعى لإحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجال التعليم، وتمكين الشباب البحريني للوصول بقدراتهم إلى أفضل المستويات، وذلك عن طريق إدراجهم في العديد من ورش العمل والدورات الساعية لتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات، مما يعود عليهم وعلى الوطن بأفضل النتائج.
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