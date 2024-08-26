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الدكتورة ثريا زيد: التاريخ العائلي يمكن أن يكون من عوامل خطر الإصابة بمرض الربو

8/26/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الربو‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬المزمنة،‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نوبات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬التنفس‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬اضطراب‭ ‬منتشر‭ ‬في‭ ‬انسداد‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭. ‬

في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬تستعرض‭ ‬الدكتورة‭ ‬ثريا‭ ‬زيد‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬واضطراب‭ ‬النوم‭ ‬بمستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬أسباب‭ ‬مرض‭ ‬الربو‭ ‬وأعراضه‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬علاجه‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬مرض‭ ‬الربو؟

مرض‭ ‬الربو‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬وخصوصا‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين،‭ ‬وهو‭ ‬يصيب‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬وتحديدا‭ ‬مجرى‭ ‬الهواء‭ ‬أو‭ (‬الشعب‭ ‬الهوائية‭) ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬الهواء‭ ‬من‭ ‬الرئتين‭ ‬وإليها‭.‬

وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬التهاب‭ ‬أو‭ ‬تضيق‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬الهواء‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬إفراز‭ ‬المخاط،‭ ‬وتشنج‭ ‬عضلات‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستجابة‭ ‬المفرطة‭ ‬للجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬لمؤثرات‭ ‬أو‭ ‬محفزات‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬الحساسية‭ ‬للغبار،‭ ‬التلوث‭ ‬الجوي‭ ‬أو‭ ‬العوادم‭ ‬الصناعية،‭ ‬ويؤدي‭ ‬هذا‭ ‬التضيق‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬الهواء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬بصعوبة‭ ‬في‭ ‬النفس،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بنوبات‭ ‬الربو‭ ‬وخلالها‭ ‬يشعر‭ ‬المصاب‭ ‬بعدم‭ ‬الراحة‭ ‬والقلق‭.‬

هل‭ ‬الربو‭ ‬مرض‭ ‬وراثي؟

على‭ ‬عكس‭ ‬الحالات‭ ‬الموروثة‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬جين‭ ‬محدد‭ ‬لمرض‭ ‬الربو‭ ‬ولكن‭ ‬وجدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الأسرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاملا‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالربو‭.‬

ما‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬الربو؟

تختلف‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوتيرة‭ ‬والشدة‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭. ‬تشمل‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض‭ ‬الشائعة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭- ‬ضيق‭ ‬أو‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬النفس‭.‬

‭- ‬السعال‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬العرض‭ ‬الرئيسي‭ ‬وأحيانا‭ ‬الوحيد‭ ‬لمرض‭ ‬الربو‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬أو‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭.‬

‭- ‬الصفير‭ (‬الأزير‭): ‬وهو‭ ‬صوت‭ ‬يسمع‭ ‬أثناء‭ ‬التنفس‭ ‬وخصوصاً‭ ‬عند‭ ‬الزفير‭ ‬بسبب‭ ‬تضيق‭ ‬مجرى‭ ‬الهواء‭.‬

‭- ‬الضيق‭ ‬وعدم‭ ‬الراحة‭ ‬في‭ ‬الصدر‭.‬

وقد‭ ‬يعاني‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬في‭ ‬الأعراض‭ (‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بنوبات‭ ‬الربو‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬التعرض‭ ‬لمؤثرات‭ ‬أو‭ ‬محفزات‭ ‬الربو‭.‬

ما‭ ‬أسباب‭ ‬مرض‭ ‬الربو؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تهيج‭ ‬الربو؟

ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬سبب‭ ‬إصابة‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالربو‭ ‬وعدم‭ ‬إصابة‭ ‬آخرين‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬مرض‭ ‬الربو‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المتعددة‭ ‬العوامل،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬العوامل‭ ‬الوراثية‭ ‬والبيئية‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بالربو‭.‬

تختلف‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬وتهيج‭ ‬أعراض‭ ‬الربو‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬لآخر،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭- ‬مسببات‭ ‬الحساسية‭ ‬المتطايرة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬مثل،‭ ‬حبوب‭ ‬اللقاح،‭ ‬عث‭ ‬الغبار،‭ ‬العفن‭ ‬أو‭ ‬وبر‭ ‬الحيوانات‭.‬

‭- ‬الهواء‭ ‬البارد‭.‬

‭- ‬ملوثات‭ ‬الهواء‭ ‬والمهيجات‭ ‬مثل‭ ‬الدخان‭.‬

‭- ‬حالات‭ ‬عدوى‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬مثل‭ ‬الزكام‭.‬

‭- ‬أدوية‭ ‬معينة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مضادات‭ ‬بيتا‭ (‬ B ‭-‬ Blocker ‭)‬والأسبرين‭ (‬ Aspirin ‭) ‬ومضادات‭ ‬الالتهاب‭ ‬غير‭ ‬الستيرويدية‭ ‬مثل‭ ‬الإيبوبروفين‭ ‬والنابروكسين‭.‬

‭- ‬الانفعالات‭ ‬الشديدة‭ ‬والتوتر‭.‬

‭- ‬المواد‭ ‬الحافظة‭ ‬للطعام‭ ‬والشراب‭.‬

‭- ‬داء‭ ‬الارتجاع‭ ‬المعدي‭ ‬المريئي،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬ترتد‭ ‬فيها‭ ‬أحماض‭ ‬المعدة‭ ‬إلى‭ ‬الحلق‭.‬

ما‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر؟

يعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬الإصابة‭ ‬بالربو‭ ‬وتتضمن‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭- ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬أقرباء‭ ‬الدم‭ (‬أحد‭ ‬الأبوين‭ ‬والأشقاء‭) ‬بالربو

‭ ‬الإصابة‭ ‬بحالة‭ ‬حساسية‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬حساسية‭ ‬الجلد‭ (‬الإكزيما‭) ‬أو‭ ‬حمى‭ ‬القش‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬سيلان‭ ‬الأنف‭ ‬واحتقانا‭ ‬وحكة‭ ‬في‭ ‬العينين‭.‬

‭- ‬زيادة‭ ‬الوزن‭.‬

‭- ‬التدخين‭ ‬والتعرض‭ ‬للتدخين‭ ‬السلبي‭.‬

‭- ‬التعرض‭ ‬لأدخنة‭ ‬العوادم‭ ‬أو‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬البيئي‭.‬

‭- ‬التعرض‭ ‬لمحفزات‭ ‬مهنية‭ ‬مثل‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬وتصفيف‭ ‬الشعر‭ ‬والتصنيع‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

علاج‭ ‬مرض‭ ‬الربو‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعراض‭ ‬وتحقيق‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المرض‭ ‬ويشتمل‭ ‬علاج‭ ‬الربو‭ ‬على‭:‬

‭- ‬الأدوية‭ ‬الموسعة‭ ‬للقصبات‭ ‬الهوائية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البخاخات‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬الاستنشاق‭ (‬البخار‭)‬،‭ ‬وتستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬لتوسيع‭ ‬القصبات‭ ‬الهوائية‭ ‬وتخفيف‭ ‬ضيق‭ ‬النفس‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬النوبة‭ ‬أو‭ ‬الشعور‭ ‬بالأعراض‭ ‬ومثال‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية،‭ ‬مثبطات‭ ‬بيتا‭ ‬الانتقائية‭ ‬مثل‭: ‬الـ‭ ‬ Formoterol ، Salbutamol ‭ ‬،‭ ‬موسعات‭ ‬القصبات‭ ‬الهوائية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬مثل‭: ‬الـ Salmeterol ،‭ ‬ Tiotropium

‭- ‬الأدوية‭ ‬المضادة‭ ‬للالتهاب‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬التهيج‭ ‬والتورم‭ ‬في‭ ‬القصبات‭ ‬الهوائية‭ ‬وتحتوي‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬على‭ ‬الكورتيكوستيرويد‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬الإفرازات‭ ‬المخاطية‭ ‬ومثال‭ ‬عليها‭: ‬ Beclomethasone ، Budesonide ، Fluticasone ‭.‬

‭- ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الشديدة‭ ‬للمرض‭ ‬قد‭ ‬يوصف‭ ‬العلاج‭ ‬البيولوجي‭ (‬الإبر‭ ‬المضادة‭ ‬للحساسية‭) ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬أعراض‭ ‬الربو

يقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬علاجية‭ ‬شخصية‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الربو‭ ‬يحدد‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الجرعات‭ ‬والأوقات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الأدوية‭ ‬وطرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬النوبات‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬تفاقم‭ ‬المرض‭.‬

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