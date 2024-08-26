الدكتور وئام حسين يجيب: هل يؤثر قصور الغدة الدرقية على القلب والأوعية الدموية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬وئام‭ ‬أن‭ ‬اضطرابات‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬عامة‭ ‬السكان‭ ‬ويتم‭ ‬تشخيصها‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الحالات‭ ‬غير‭ ‬مشخصة‭. ‬ويزداد‭ ‬انتشارها‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭.‬

في‭ ‬المسح‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬للصحة‭ ‬والتغذية‭ (‬ NHANES ‭ ‬ III ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1988‭ ‬و1994،‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬دون‭ ‬السريري‭ ‬أو‭ ‬الصريح‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬10‭.‬3 % ‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬درجة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية،‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬ TSH ‭ ‬المرتفعة‭(‬ > 5‭ ‬ uIU ‭ / ‬ mL ‭).‬

أيضا‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬دراسة‭ ‬مقطعية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فحص‭ ‬كاناريس‭ ‬وآخرون‭ ‬اختبارات‭ ‬وظائف‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬من‭ ‬25862‭ ‬مشاركًا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬صحي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬كولورادو‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وكشفوا‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬و3 % ‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬فرط‭ ‬نشاط‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تضخم‭ ‬الغدة‭ ‬أو‭ ‬وجود‭ ‬عقيدات‭ ‬في‭ ‬الغدة،‭ ‬تعتبر‭ ‬شائعة‭ ‬جدًا‭ ‬وقد‭ ‬وجدت‭ ‬دراسات‭ ‬متعددة‭ ‬أنها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اكتشافها‭ ‬سريريًا‭.‬

ويتطور‭ ‬التاريخ‭ ‬الطبيعي‭ ‬لأمراض‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬عادةً‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬والإدارة‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أخصائي‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬المتخصص،‭ ‬يمكن‭ ‬علاج‭ ‬معظم‭ ‬اضطرابات‭ ‬الغدة‭.‬

قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية

قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬هو‭ ‬متلازمة‭ ‬سريرية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬هرمونات‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬ناتجًا‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية،‭ ‬فإن‭ ‬أعراض‭ ‬وعلامات‭ ‬المرض‭ ‬تختلف‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحجم‭ ‬نقص‭ ‬هرمون‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية،‭ ‬والحدة‭ ‬والسرعة‭ ‬التي‭ ‬يتطور‭ ‬بها‭ ‬النقص‭. ‬يكون‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬أقل‭ ‬بروزًا‭ ‬سريريًا‭ ‬وأفضل‭ ‬تحملًا‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فقدان‭ ‬تدريجي‭ ‬لوظيفة‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ (‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬حالات‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭) ‬مقارنة‭ ‬بتطوره‭ ‬الحاد‭ ‬بعد‭ ‬استئصال‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬أو‭ ‬الانسحاب‭ ‬المفاجئ‭ ‬للهرمون‭ ‬الدرقي‭ ‬الخارجي‭. ‬وترتبط‭ ‬الأعراض‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬بالتباطؤ‭ ‬العام‭ ‬للعمليات‭ ‬الأيضية‭. ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬خلل‭ ‬مثل‭ ‬التعب،‭ ‬وبطء‭ ‬الحركة،‭ ‬وبطء‭ ‬الكلام،‭ ‬وعدم‭ ‬تحمل‭ ‬البرد،‭ ‬والإمساك،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬وتأخر‭ ‬استرخاء‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الأوتارية‭ ‬العميقة،‭ ‬وبطء‭ ‬القلب‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬تراكم‭ ‬جليكوز‭ ‬أمينوغليكان‭ ‬المصفوفة‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خشونة‭ ‬الشعر‭ ‬والجلد،‭ ‬وانتفاخ‭ ‬الوجه،‭ ‬وتضخم‭ ‬اللسان،‭ ‬وبحة‭ ‬الصوت‭. ‬وغالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الصغار،‭ ‬وقد‭ ‬تُعزى‭ ‬إلى‭ ‬الشيخوخة‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا‭.‬

ويعد‭ ‬الجهاز‭ ‬القلبي‭ ‬الوعائي‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬لعمل‭ ‬هرمونات‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭. ‬ويؤدي‭ ‬نقص‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬المرتبط‭ ‬بقصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬القلبي‭ ‬الذي‭ ‬يتوسطه‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وانقباضه‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬فشل‭ ‬القلب‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬يغير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬ويسبب‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

دراسات‭ ‬متعددة‭ ‬

ربما‭ ‬كانت‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬تشريح‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توثيقها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1878‭ ‬عندما‭ ‬أبلغ‭ ‬الدكتور‭ ‬جرينفيلد‭ ‬عن‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬الشديد‭ ‬كتقرير‭ ‬حالة‭ ‬لسيدة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬58‭ ‬عامًا،‭ ‬لكن‭ ‬الدكتور‭ ‬كوتشر،‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬أبلغ‭ ‬عنها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلاً‭ ‬وأثبت‭ ‬فرضية‭ ‬السبب‭ ‬والنتيجة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1883‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬أكدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬التشريح‭ ‬وجود‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬التاجية‭ ‬الأكثر‭ ‬شدة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬مقارنة‭ ‬بحالات‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬السليمة‭ ‬التي‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬أعمارها‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فحصت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬حالات‭ ‬حية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬وأثبتت‭ ‬ارتباطها‭ ‬بمرض‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬المطابقة‭ ‬للعمر‭. ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬تصوير‭ ‬الأوعية‭ ‬التاجية‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬تقدم‭ ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتلقوا‭ ‬علاجًا‭ ‬كافيًا‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬علاجًا‭ ‬كافيًا‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬روتردام‭ ‬المشهورة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬1149‭ ‬امرأة‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬الأبهرية‭ ‬بنسبة‭ ‬احتمالات‭ ‬1‭.‬9‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬احتشاء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬بنسبة‭ ‬احتمالات‭ ‬2‭.‬3‭ ‬في‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنساء‭ ‬السليمات،‭ ‬بعد‭ ‬التعديل‭ ‬بحسب‭ ‬العمر‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطر‭ ‬وحالة‭ ‬التدخين‭.‬

وأظهرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬أسبابًا‭ ‬متعددة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التصلبية‭ ‬في‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬مثل‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬الكوليسترول‭ ‬الضار‭ ‬ LDL ‭ ‬المسبب‭ ‬لتصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬والبروتين‭ ‬الدهني‭ (‬أ‭)‬،‭ ‬وخلل‭ ‬البطين‭ ‬الأيسر،‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الانبساطي،‭ ‬وفرط‭ ‬الهوموسيستين،‭ ‬وتغير‭ ‬قابلية‭ ‬التخثر،‭ ‬وخلل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الخلايا‭ ‬البطانية،‭ ‬وتغير‭ ‬العضلات‭ ‬الملساء‭ ‬الوعائية‭ ‬ومقاومة‭ ‬الأنسولين‭.‬

عوامل‭ ‬الخطر‭ ‬الأخرى‭ ‬بين‭ ‬حالة‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬وعامل‭ ‬خطر‭ ‬آخر‭ ‬لمرض‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬هو‭ ‬البروتين‭ ‬المتفاعل‭ (‬ C ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬بروتين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادة‭ ‬يدور‭ ‬بتركيزات‭ ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬المرض‭ ‬الحادة‭ ‬والمزمنة‭. ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬تم‭ ‬قياس‭ ‬البروتين‭ ‬التفاعلي‭ ‬سي‭ ‬في‭ ‬61‭ ‬مريضًا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬الواضح‭ ‬و63‭ ‬مريضًا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬دون‭ ‬السريرية‭ ‬وقارنوهم‭ ‬بـ40‭ ‬مريضًا‭ ‬سليمًا‭ ‬من‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭. ‬كانت‭ ‬مستويات‭ ‬البروتين‭ ‬التفاعلي‭ ‬سي‭ ‬أعلى‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬المصابتين‭ ‬بقصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬الاخرون‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬للجميع‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬عند‭ ‬الاشخاص‭ ‬المصابين‭ ‬بخمول‭ ‬الغده‭ ‬الدرقية‭ ‬وما‭ ‬يتبعه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عوامل‭ ‬الخطورة‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬ملاحظة‭ ‬تأثيرات‭ ‬تآزرية‭ ‬بين‭ ‬التدخين‭ ‬وقصور‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭.‬

المدخنون‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لمضاعفات‭ ‬خمول‭ ‬الغدة‭ ‬الدرقية‭.‬