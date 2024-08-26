السوبر يشارك في بطولة الماسترز لمحترفي السنوكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبذلك‭ ‬سيتواجد‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المحترفين‭ ‬بفضل‭ ‬انجازاته‭ ‬وأبرزها‭ ‬الفوز‭ ‬بذهبيتي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬فضية‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬ممثلًا‭ ‬لمنتخب‭ ‬آسيا‭ ‬خلال‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬ويخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬البولندي‭ ‬أنتوني‭ ‬كواليكسي‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أشواط‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬144‭ ‬لاعبًا،‭ ‬منهم‭ ‬128‭ ‬من‭ ‬المحترفين،‭ ‬و16‭ ‬من‭ ‬الهواة‭ ‬تمت‭ ‬دعوتهم‭ ‬نظير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وإنجازاتهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ويقضي‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬بخروج‭ ‬المغلوب‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مباراة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬نظام‭ ‬المجموعات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منافساتهم‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الصعوبة‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬للتعويض‭.‬

واعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمحترفين‭ ‬البطولة‭ ‬السعودية‭ ‬لمحترفي‭ ‬الماسترز‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجه‭ ‬لتكون‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬البطولات‭ ‬بفضل‭ ‬الجوائز‭ ‬المادية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬وسيتواجد‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬روني‭ ‬والمصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميًا‭ ‬مارك‭ ‬ألين‭ ‬والأسطورة‭ ‬جيمي‭ ‬وايت‭.‬

وأبدى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬السنوكر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬آسيا‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬والعالم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬اسم‭ ‬لامع‭ ‬يشرف‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللاعب‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬