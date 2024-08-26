السوبر يشارك في بطولة الماسترز لمحترفي السنوكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر بطل العالم السوبر حبيب صباح دعوة للمشاركة في بطولة السعودية لمحترفي الماسترز التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحترفين من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر في الرياض.
وبذلك سيتواجد السوبر في منافسات المحترفين بفضل انجازاته وأبرزها الفوز بذهبيتي بطولة العالم في الفردي والفرق في الدوحة خلال نوفمبر الماضي، ثم فضية بطولة القارات ممثلًا لمنتخب آسيا خلال يوليو الماضي، ويخوض مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل أمام اللاعب البولندي أنتوني كواليكسي الساعة السابعة مساء من سبعة أشواط.
ويشارك في البطولة 144 لاعبًا، منهم 128 من المحترفين، و16 من الهواة تمت دعوتهم نظير مستوياتهم وإنجازاتهم من مختلف دول العالم، ويقضي نظام البطولة بخروج المغلوب من أول مباراة، إذ أن الاتحاد العالمي لا يعتمد نظام المجموعات، وهو ما يجعل منافساتهم غاية في الصعوبة لعدم وجود فرصة للتعويض.
واعتمد الاتحاد الدولي للمحترفين البطولة السعودية لمحترفي الماسترز ضمن برنامجه لتكون من أقوى البطولات بفضل الجوائز المادية الضخمة التي رصدها الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر، وسيتواجد بطل العالم روني والمصنف الأول عالميًا مارك ألين والأسطورة جيمي وايت.
وأبدى رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس منذر البصري اعتزازه بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها نجم منتخب السنوكر حبيب صباح على مستوى آسيا وغرب آسيا والعالم، مؤكدًا أنه اسم لامع يشرف الرياضة البحرينية في المحافل الخارجية بفضل الدعم الذي يلقاه الاتحاد واللاعب من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.
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