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فيكتوريوس 13 للتحمل يتوج بالمركز الأول

8/26/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصلت‭ ‬الانجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توج‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬13‭ ‬للتحمل‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬تري‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وتمكن‭ ‬متسابق‭ ‬الفريق‭ ‬هيدين‭ ‬وايلد‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬المسابقة‭ ‬بزمن‭ ‬وقدره‭ ‬52‭ ‬دقيقة‭ ‬و45‭ ‬ثانية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مستويات‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬والدراجات‭ ‬والجري‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬والفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

واستطاعت‭ ‬متسابقة‭ ‬الفريق‭ ‬جورجيا‭ ‬تايلور‭ ‬براون‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات،‭ ‬حيث‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬وقدره‭ ‬57‭ ‬دقيقة‭ ‬و36‭ ‬ثانية،‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬اللاعبات‭ ‬وحصدت‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬وجاءت‭ ‬زميلتها‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬كاساندري‭ ‬بيوجراند‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬بهذه‭ ‬النتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬مسيرة‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‭ ‬13‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬وحصده‭ ‬للإنجازات،‭ ‬مبينا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الانجاز‭ ‬البارز‭ ‬سيكون‭ ‬دافعا‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬حصد‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

وبارك‭ ‬سموه،‭ ‬للمتسابق‭ ‬هيدين‭ ‬وايلد‭ ‬والمتسابقة‭ ‬جورجيا‭ ‬تايلور‭ ‬براون،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بعطائهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬اثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬للفريق‭.‬

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