فيكتوريوس 13 للتحمل يتوج بالمركز الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تواصلت الانجازات الرياضية البحرينية في المحافل الخارجية بعد أن توج فريق فيكتوريوس البحرين 13 للتحمل بالمركز الأول للرجال والسيدات للترايثلون في بطولة السوبر تري التي اقيمت في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتمكن متسابق الفريق هيدين وايلد من حصد المركز الأول بجدارة واستحقاق في مسابقة الرجال بعد أن أنهى المسابقة بزمن وقدره 52 دقيقة و45 ثانية، حيث قدم مستويات طيبة في السباحة والدراجات والجري ليتمكن من الصعود على منصة التتويج والفوز بالمركز الأول.
واستطاعت متسابقة الفريق جورجيا تايلور براون من الفوز بالمركز الأول في مسابقة السيدات، حيث أنهت السباق بزمن وقدره 57 دقيقة و36 ثانية، متفوقة على كافة اللاعبات وحصدت المركز الأول، وجاءت زميلتها في الفريق كاساندري بيوجراند في المركز الثاني بفارق 6 دقائق عن صاحبة المركز الأول.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، بهذه النتائج الطيبة التي تؤكد مسيرة فريق فيكتوريوس البحرين 13 للتحمل في المشاركات الخارجية وحصده للإنجازات، مبينا سموه أن الانجاز البارز سيكون دافعا للفريق في مواصلة حصد المراكز الأولى في المشاركات القادمة.
وبارك سموه، للمتسابق هيدين وايلد والمتسابقة جورجيا تايلور براون، مشيدا سموه بعطائهم وجهودهم البارزة التي اثمرت عن تحقيق المركز الأول للبحرين في مسابقتي الرجال والسيدات، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الجهازين الفني والاداري للفريق.
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