اليوم.. منتخبنا الوطني يغادر إلى أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، عبر مطار البحرين الدولي إلى أستراليا، استعداداً لخوض المباراة الأولى أمام أستراليا يوم 5 سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى في تصفيات الدور الحاسم والمؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.
وتستغرق رحلة المنتخب إلى أستراليا قرابة 16 ساعة طيران، وصولاً إلى مطار بريسبين الدولي بولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث ستصل البعثة على متن رحلة جوية خاصة.
ومن المقرر أن يقيم منتخبنا الوطني في فندق إنتركونتيننتال سانتكواري كوف، بمنطقة غولد كوست وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب شرق كوينزلاند بشرق أستراليا.
الجدير بالذكر أن المدرب الكرواتي دراغان المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قد اعتمد القائمة الخاصة بمواجهتي أستراليا واليابان والمكونة من 27 لاعباً هم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، فزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، أحمد الشروقي، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم.
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