اليوم.. منتخبنا الوطني يغادر إلى أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تغادر‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهرًا،‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا،‭ ‬استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وتستغرق‭ ‬رحلة‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭ ‬قرابة‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬طيران،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬بريسبين‭ ‬الدولي‭ ‬بولاية‭ ‬كوينزلاند‭ ‬الأسترالية،‭ ‬حيث‭ ‬ستصل‭ ‬البعثة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬خاصة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬سانتكواري‭ ‬كوف،‭ ‬بمنطقة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬ساحلية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬كوينزلاند‭ ‬بشرق‭ ‬أستراليا‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬قد‭ ‬اعتمد‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمواجهتي‭ ‬أستراليا‭ ‬واليابان‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬فزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭.‬