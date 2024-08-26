حبس صاحب معهد سنة وتغريمه 4 آلاف دينار للاحتيال على ((تمكين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬البلاغ‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامـة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬مفاده‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬حيال‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالتحايل‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬متخذاً‭ ‬من‭ ‬معهده‭ ‬التدريبي‭ ‬غطاء‭ ‬لتزوير‭ ‬الشهادات‭ ‬التدريبية‭ ‬لصالح‭ ‬حامليها،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬وحاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬التدريبية‭ ‬المزورة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬المتهم‭ ‬وأثبت‭ ‬حضورهم‭ ‬الدورات‭ ‬خلافاً‭ ‬للحقيقة‭ ‬وبعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬استيلاء‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬والمودعة‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للمعهد‭ ‬التدريبي‭ ‬المملوك‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬وواجهته‭ ‬بما‭ ‬قام‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬أدلة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالته‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمرافعة‭ ‬إلكترونية‭ ‬أثناء‭ ‬تداول‭ ‬ونظر‭ ‬الدعوى،‭ ‬مطالبة‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬بإيقاع‭ ‬العقوبة‭ ‬بحق‭ ‬المتهم،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬أعلاه‭.‬

وإذ‭ ‬تؤكد‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لن‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬إعمال‭ ‬إجراءاتها‭ ‬القانونية‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬صور‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أموال‭ ‬تمكين‭ ‬تعد‭ ‬أموالاً‭ ‬عامة‭ ‬خصصتها‭ ‬الدولة‭ ‬لأغراض‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬لأجلها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وبما‭ ‬يوجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬تنشد‭ ‬مصلحة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬منوهةً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تعاون‭ ‬الجميع‭ ‬لحفظ‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬داعيةً‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تجاوزات‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭.‬