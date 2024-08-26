Tuesday, 27 August 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاكمة متهم حجز راتب عاملة منذ تسلمها العمل في 2017

8/26/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبدأ‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬اليوم‭ ‬نظر‭ ‬قضية‭ ‬متهم‭ ‬بالاتجار‭ ‬في‭ ‬عاملة‭ ‬منزله‭ ‬باستغلالها‭ ‬وإجبارها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬سخرة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مفادها‭ ‬تعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للاستغلال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كفيلها‭ ‬الذي‭ ‬استقدمها‭ ‬كعاملة‭ ‬منزل‭ ‬حيث‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لديه‭ ‬سخرةً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬منذ‭ ‬حضورها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كما‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬فمنعها‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬أي‭ ‬تحديثات‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬وإقامتها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتصريح‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬منزله‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬فسمعت‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بعدم‭ ‬تسليم‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أجرها‭ ‬المستحق‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭. ‬

MENAFN26082024000055011008ID1108603152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث