محاكمة متهم حجز راتب عاملة منذ تسلمها العمل في 2017

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مفادها‭ ‬تعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للاستغلال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كفيلها‭ ‬الذي‭ ‬استقدمها‭ ‬كعاملة‭ ‬منزل‭ ‬حيث‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لديه‭ ‬سخرةً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬منذ‭ ‬حضورها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬كما‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬فمنعها‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬أي‭ ‬تحديثات‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬وإقامتها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وتصريح‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬منزله‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬فسمعت‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بعدم‭ ‬تسليم‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أجرها‭ ‬المستحق‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭. ‬