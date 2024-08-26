محاكمة متهم حجز راتب عاملة منذ تسلمها العمل في 2017

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبدأ المحكمة الكبرى الجنائية اليوم نظر قضية متهم بالاتجار في عاملة منزله باستغلالها وإجبارها على العمل سخرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل مفادها تعرض المجني عليها للاستغلال من قبل كفيلها الذي استقدمها كعاملة منزل حيث أجبرها على العمل لديه سخرةً من دون أجر منذ حضورها إلى المملكة عام 2017، كما أجبرها على استئناف العمل بعد انتهاء مدة العقد المبرم فمنعها من مغادرة مملكة البحرين، فيما لم يجر أي تحديثات على وضعها القانوني من حيث تجديد جواز سفرها وإقامتها في البلاد وتصريح عملها في منزله.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فسمعت أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، واستجوبت المتهم الذي أقر بعدم تسليم المجني عليها أجرها المستحق طوال فترة عملها.
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