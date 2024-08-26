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السجن 5 سنوات لشاب جلب مخدرات في مكبرات صوت

8/26/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الحكم‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬جلب‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مجهول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حشو‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬مكبرات‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تسلم‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الجمارك‭ ‬طردا‭ ‬مجهولا‭ ‬قادما‭ ‬بالمجال‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مكبر‭ ‬صوت‭ (‬سماعة‭) ‬فتم‭ ‬إدخاله‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬بعد‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬محتويات‭ ‬الطرد‭ ‬الذي‭ ‬تبين‭ ‬بعد‭ ‬فتحه‭ ‬أنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أقراص‭ ‬ملفوفة‭ ‬بداخل‭ ‬السماعة‭ ‬مخبأة‭ ‬بطريقة‭ ‬فنية،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الذين‭ ‬تسلموا‭ ‬الطرد‭ ‬وتبين‭ ‬احتواء‭ ‬تلك‭ ‬الأقراص‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬ليتم‭ ‬تسليم‭ ‬الطرد‭ ‬إلى‭ ‬صاحبه‭ ‬تحت‭ ‬أعين‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ويتم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬صاحب‭ ‬الطرد‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

وباستكمال‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬تكشفت‭ ‬المعلومات‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬لترويج‭ ‬تلك‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬دور‭ ‬المتهم‭ ‬جلب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬التي‭ ‬يعلم‭ ‬ما‭ ‬تحتويه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬بتسليمها‭ ‬لآخرين‭ ‬يقومون‭ ‬بترويجها،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يقوم‭ ‬بذلك‭ ‬مقابل‭ ‬تسلمه‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لجلب‭ ‬تلك‭ ‬الطرود‭ ‬وتوصيلها‭ ‬الى‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬يروجونها،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬نتيجة‭ ‬فحص‭ ‬المضبوطات‭ ‬أنها‭ ‬مؤثرات‭ ‬عقلية،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬ادرار‭ ‬المتهم‭ ‬بأنه‭ ‬يتعاطى‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭.‬

وأدانته‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬مؤثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬حاز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

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