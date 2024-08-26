السجن 5 سنوات لشاب جلب مخدرات في مكبرات صوت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقرت محكمة التمييز الحكم 5 سنوات على شاب بحريني بعد محاولة جلب مواد مخدرة من الخارج بالاتفاق مع مجهول عن طريق حشو المخدرات في مكبرات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تسلم موظف في الجمارك طردا مجهولا قادما بالمجال الجوي عبر مطار البحرين الدولي وهو عبارة عن مكبر صوت (سماعة) فتم إدخاله عبر جهاز الأشعة بعد الشك في محتويات الطرد الذي تبين بعد فتحه أنه يحتوي على مجموعة من أقراص ملفوفة بداخل السماعة مخبأة بطريقة فنية، وعليه تم التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الذين تسلموا الطرد وتبين احتواء تلك الأقراص على المادة المخدرة ليتم تسليم الطرد إلى صاحبه تحت أعين إدارة مكافحة المواد المخدرة ويتم التأكد من كونه صاحب الطرد ومن ثم القبض عليه.
وباستكمال التحريات الأمنية تكشفت المعلومات بأن المتهم يعمل ضمن مجموعة لترويج تلك المؤثرات العقلية، إذ يكون دور المتهم جلب تلك الطرود التي يعلم ما تحتويه ومن ثم يقوم بتسليمها لآخرين يقومون بترويجها، كما تبين أن المتهم يقوم بذلك مقابل تسلمه مبالغ مالية لجلب تلك الطرود وتوصيلها الى الآخرين الذين يروجونها، حيث أكدت نتيجة فحص المضبوطات أنها مؤثرات عقلية، كما تبين من ادرار المتهم بأنه يتعاطى مادة الحشيش المخدرة.
وأدانته المحكمة بعد ان وجهت إليه النيابة العامة أنه جلب بقصد الاتجار وآخر مجهول مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
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