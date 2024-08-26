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إيران: هجوم حزب الله أظهر أن إسرائيل فقدت قوة الردع

8/26/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ ‬ ‭ (‬الوكالات‭): ‬قالت‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬فقدت‭ ‬قوة‭ ‬الردع‭ ‬وإن‭ ‬التوازن‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬بشكل‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬صالحها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المسلحة‭. ‬وأطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬أحبط‭ ‬هجوما‭ ‬أكبر‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬استباقية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬باستخدام‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬جولات‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬شهور‭.‬

وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬توقع‭ ‬زمان‭ ‬ومكان‭ ‬رد‭ ‬محدود‭ ‬ومحسوب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المقاومة‭. ‬لقد‭ ‬فقدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الردع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬عليها‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬التوازنات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬قد‭ ‬تغيرت‭ ‬جذريا‮»‬‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إسرائيل‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬أي‭ ‬توسع‭ ‬لتبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬والذي‭ ‬اندلع‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أن‭ ‬يهدد‭ ‬بصراع‭ ‬إقليمي‭ ‬يشمل‭ ‬إيران‭ ‬حليفة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وكذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحليفة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجومها‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له،‭ ‬وهو‭ ‬ثأر‭ ‬لاغتيال‭ ‬القائد‭ ‬الكبير‭ ‬فواد‭ ‬شكر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

ومع‭ ‬تأكد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وواحد‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬أشار‭ ‬الجانبان‭ ‬إلى‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنهما‭ ‬حذرا‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬توجيه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭. ‬ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬أحبط‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شنّه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭. ‬

واضاف‭ ‬كنعاني‭ ‬أن‭ ‬اسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬لجمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية،‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الحقائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعملية‭ ‬يوم‭ ‬الاربعين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬لكنها‭ ‬تعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬الحقائق‭ ‬القائمة‭ ‬لن‭ ‬تتغير‮»‬‭. ‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬‮«‬الشامل‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭ ‬التي‭ ‬‮«‬فقدت‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬بوقت‭ ‬ومكان‮»‬‭ ‬رد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.
‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬لكنّ‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬ارتفع‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬شكر‭ ‬الذي‭ ‬تلاه‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنيّة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬نُسبت‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتوعّدت‭ ‬طهران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بالردّ‭ ‬على‭ ‬مقتلهما‭.‬

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