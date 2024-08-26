صدمة في الوسط العربي بعد تعرّض نساء بدويات لاعتداء من مستوطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كلما‭ ‬أغمضت‭ ‬عينيها،‭ ‬ترى‭ ‬لميس‭ ‬وجوه‭ ‬مهاجميها‭ ‬وتستيقظ‭ ‬مذعورة‭. ‬

في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أغسطس،‭ ‬كانت‭ ‬الجعار‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬ومعها‭ ‬طفلتها‭ ‬إيلاف‭ (‬عامان‭ ‬ونصف‭) ‬وشقيقتاها‭ ‬رغدة‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬ونوفة‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬وابنة‭ ‬نوفة‭ ‬هند‭ (‬22‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬متجهة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬راهط‭ ‬في‭ ‬النقب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وتروي‭ ‬رغدة‭ ‬الجعار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ضللنا‭ ‬الطريق،‭ ‬وصادفنا‭ ‬سيارة‭ ‬تحمل‭ ‬لوحة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬فسألنا‭ ‬سائقها‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الطريق‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬نابلس‭ ‬فردّ‭ ‬بالإيجاب‭. ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬تقدمنا‭ ‬قليلا،‭ ‬أيقننا‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬الطريق،‭ ‬فحاولنا‭ ‬العودة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬السائق‭ ‬سدّ‭ ‬لنا‭ ‬الشارع‭ ‬بسيارته‮»‬‭. ‬

وتتابع‭ ‬‮«‬فوجئنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬مجموعة‭ ‬مستوطنين‭ ‬يلاحقوننا‭ ‬ويرشقوننا‭ ‬بالحجارة‭ ‬من‭ ‬الخلف،‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬التلال‭. ‬لا‭ ‬أذكر‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الخوف‭ ‬كم‭ ‬كان‭ ‬عددهم‭. ‬أحاط‭ ‬بنا‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬مستوطنين‭ ‬مسلحين،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تحطّمت‭ ‬السيارة‭ ‬وتحطّم‭ ‬زجاجها،‭ ‬رشّونا‭ ‬بالغاز‭ ‬ونحن‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

ووصفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬ب‭ ‬‮«‬الحادث‭ ‬الخطير‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استخدمت‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬الحجارة‮»‬‭ ‬و«التهديد‭ ‬بالسلاح‮»‬‭ ‬و«إحراق‮»‬‭ ‬السيارة،‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‮»‬‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬غفعات‭ ‬رونين‭ ‬الاستيطانية‭. ‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬وجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ (‬شين‭ ‬بيت‭) ‬‮«‬أربعة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الخطير‮»‬‭. ‬

وتقول‭ ‬لميس‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬المستوطنين‭ ‬‮«‬رشّ‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬طفلتي،‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬حرام‭ ‬عليك،‭ ‬فوجّه‭ ‬رشّاشه‭ ‬نحو‭ ‬رأسها‮»‬‭. ‬

وغفعات‭ ‬رونين‭ ‬جزء‭ ‬من‭

‬مستوطنة‭ ‬هار‭ ‬براخا‭ ‬اليهودية‭ ‬جنوب‭ ‬نابلس،‭ ‬ويسيطر‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬شباب‭ ‬التلال‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬تنظيم‭ ‬يهودي‭ ‬ديني‭ ‬متطرف‭ ‬يطالب‭ ‬بأن‭ ‬تصبح‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أرضا‭ ‬يهودية‭. ‬

وتضيف‭ ‬رغدة‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬الدم‭ ‬يسيل‭ ‬من‭ ‬رأسي‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبت‭ ‬بحجر‭. ‬كنت‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬مني‭ ‬تحديد‭ ‬موقعنا‭ ‬وإرساله‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭... ‬لكن‭ ‬تطبيق‭ ‬الخرائط‭ ‬كان‭ ‬يظهر‭ ‬كأننا‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭!‬‮»‬‭. ‬

وتشير‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬عندها‭. ‬‮«‬قلت‭ ‬للذي‭ ‬يقف‭ ‬أمامي‭ ‬بسلاحه‭ ‬إننا‭ ‬نحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬نحن‭ ‬جئنا‭ ‬من‭ ‬بئر‭ ‬السبع‭ ‬وضللنا‭ ‬طريقنا‮»‬‭. ‬‮«‬فطلب‭ ‬مني‭ ‬هاتفي‭ ‬النقال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عرف‭ ‬أنني‭ ‬اتصلت‭ ‬بالشرطة‭. ‬رفضت‭ ‬إعطاءه‭ ‬إياه،‭ ‬فألقى‭ ‬حجرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬قدمي‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بكسرها‮»‬‭. ‬

وتستعين‭ ‬رغدة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬والدها‭ ‬حيث‭ ‬التقتها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بمشاية‭ ‬حديدية‭ ‬للسير،‭ ‬بينما‭ ‬قدمها‭ ‬ملفوفة‭ ‬بجبيرة‭. ‬

وتقول‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬هددهن‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تخرجن‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬لشقيقاتي‭: ‬سيحرقنا‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬لنهرب‮»‬‭. ‬

وخرجن‭ ‬كلهن‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬وركضن‭ ‬هاربات،‭ ‬‮«‬فقام‭ ‬المستوطنون‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بإشعال‭ ‬النيران‭ ‬بالسيارة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قول‭ ‬رغدة‭. ‬

وأنقذهن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬جنود‭ ‬وعناصر‭ ‬شرطة‭ ‬إسرائيليون‭. ‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬غضبا‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬العربي‭. ‬وزار‭ ‬العائلة‭ ‬أعضاء‭ ‬عرب‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬واستنكر‭ ‬إسرائيليون‭ ‬يهود‭ ‬كذلك‭ ‬ما‭ ‬حصل،‭ ‬وتعاطفوا‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭. ‬

واتصلّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬بالعائلة‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬تضامنه‭ ‬وشجب‭ ‬الحادث،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مصدوم‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لهم‭ ‬الحقّ‭ ‬في‭ ‬معاملة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬المساواة‭ ‬والاحترام‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬والد‭ ‬النساء‭ ‬عدنان‭ ‬الجعار‭ ‬‮«‬زارتنا‭ ‬وفود‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب،‭ ‬كما‭ ‬زارتنا‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬اليهود،‭ ‬وهذا‭ ‬يخفّف‭ ‬مصابنا‮»‬‭.‬