أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة تجبر الكثير من الأسر والمرضى على الفرار من دير البلح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬أصدرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدة‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أشهر،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬احتجاجات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الإغاثة‭ ‬بسبب‭ ‬تقليص‭ ‬المناطق‭ ‬الإنسانية‭ ‬وغياب‭ ‬المناطق‭ ‬الآمنة‭. ‬

وتقول‭ ‬سلطات‭ ‬بلدية‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬إن‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أدت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬حث‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬الغرب،‭ ‬لأن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يتواجدون‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬سوسن‭ ‬أبو‭ ‬عفش‭ ‬إنها‭ ‬وأطفالها‭ ‬نزحوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬11‭ ‬مرة‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نص‭ ‬ولادي‭ ‬تركتهم‭ ‬وتركت‭ ‬عفشي‭ ‬وطالعة‭ ‬بولادي‭ ‬الصغار‭ ‬وبنتي،‭ ‬ولنا‭ ‬الله،‭ ‬حسبي‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خذلنا‭... ‬عشان‭ ‬الطريق‭ ‬ماعييش‭ ‬أركب‭. ‬رايحة‭ ‬على‭ (‬منطقة‭) ‬السبعتاشر‭ ‬مشي‭. ‬احنا‭ ‬جاعدين‭ ‬بنموت‭ ‬وما‭ ‬حدش‭ ‬شايفنا‭. ‬مش‭ ‬عارفين‭ ‬وين‭ ‬نروح‭ ‬أصلا‭ ‬أنا‭ ‬ماليش‭ ‬مكان‮»‬‭. ‬

وأجبرت‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الجديدة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأُسر‭ ‬والمرضى‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى،‭ ‬المرفق‭ ‬الطبي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬حيث‭ ‬يحتمي‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬والنازحين‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬ويقع‭ ‬المستشفى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬انفجارا‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬250‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬الذي‭ ‬تدعمه‭ ‬المنظمة‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬تدرس‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬تعليق‭ ‬عمليات‭ ‬الرعاية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجروح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬العلاج‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬نحو‭ ‬650‭ ‬مريضا‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬منهم‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬فمستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬يعمل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬طاقته‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بدائل‭ ‬أمام‭ ‬المرضى‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬الصراع‭ ‬احترام‭ ‬المستشفى،‭ ‬وكذلك‭ ‬حق‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بحماية‭ ‬المرضى‭ ‬المائة‭ ‬المتبقين‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭ ‬والفرق‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬هناك‭ ‬لرعايتهم‭. ‬

ميدانيا‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬سبعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭. ‬فقد‭ ‬استشهد‭ ‬اثنان‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬نازح،‭ ‬واثنان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬بمخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وثلاثة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭ ‬لاقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬إذ‭ ‬استشهد‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬واثنان‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬أدى‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لخيمة‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ستة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬مسعفون‭ ‬لرويترز‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬66‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭. ‬

وقال‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحماس‭ ‬والجهاد‭ ‬إن‭ ‬مقاتليهما‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬المورتر‭ ‬ونيران‭ ‬قناصة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ويأتي‭ ‬التصعيد‭ ‬وسط‭ ‬تضاؤل‭ ‬آمال‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬فيه‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوسطاء‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬بين‭ ‬مواقف‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬اللتين‭ ‬تتبادلان‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬

وقال‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لم‭ ‬توافقا‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مقترحات‭ ‬لتضييق‭ ‬الخلافات‭ ‬قدمها‭ ‬الوسطاء‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الأحد‭.‬