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لتملك وحدات بمراسي البحرين.. ((البحرين والكويت)) يقدم تمويلات عقارية بمزايا تنافسية

8/26/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تقديم‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬بمزايا‭ ‬وتسهيلات‭ ‬مالية‭ ‬تنافسية‭ ‬للعملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬وتملك‭ ‬وحدات‭ ‬عقارية‭ ‬وسكنية‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين؛‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مشاريع‭ ‬شركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭. ‬

ويشمل‭ ‬القرض‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬لجميع‭ ‬مواطني‭ ‬ومقيمي‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬مخفضة،‭ ‬خيارات‭ ‬دفعة‭ ‬أولى،‭ ‬وفترات‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬للعملاء‭ ‬المواطنين‭ ‬والوافدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فترات‭ ‬سداد‭ ‬مرنة،‭ ‬وسرعة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭ ‬بإجراءات‭ ‬ميسرة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬بمستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬العقارية‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬للعملاء‭ ‬تناسب‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وتواكب‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الراغبين‭ ‬بالسكن‭ ‬أو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬العقارية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬القرض‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬المزدهر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والعائلات‭ ‬لشراء‭ ‬الوحدات‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬إحدى‭ ‬الواجهات‭ ‬العمرانية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونطمح‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬العقارات‭ ‬بكل‭ ‬يسر،‭ ‬مما‭ ‬يجعلنا‭ ‬الشريك‭ ‬المالي‭ ‬المفضل‭ ‬لدى‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العقارات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لمنح‭ ‬المشترين‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬ميسرة‭ ‬لوحداتنا‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬يجسّد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬عصرية‭ ‬تدعم‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الراقي،‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬للتملك‭ ‬فيها،‭ ‬وبما‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬خططنا‭ ‬الطموحة‭ ‬لفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬شريحة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬وحدات‭ ‬عقارية‭ ‬وسكنية‭ ‬في‭ ‬مشاريعنا‮»‬‭.‬

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