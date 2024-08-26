لتملك وحدات بمراسي البحرين.. ((البحرين والكويت)) يقدم تمويلات عقارية بمزايا تنافسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، تقديم قروض عقارية بمزايا وتسهيلات مالية تنافسية للعملاء الراغبين في شراء وتملك وحدات عقارية وسكنية في مراسي البحرين؛ الذي يعد أحد مشاريع شركة إيجل هيلز ديار في ديار المحرق.
ويشمل القرض العقاري على عدة مزايا حصرية يقدمها البنك لجميع مواطني ومقيمي البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، من بينها معدلات فائدة مخفضة، خيارات دفعة أولى، وفترات سداد مرنة للعملاء المواطنين والوافدين، بالإضافة إلى فترات سداد مرنة، وسرعة الحصول على القرض بإجراءات ميسرة.
وبهذه المناسبة، أشاد أحمد تقي مدير عام قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، بمستوى الشراكة مع شركة إيجل هيلز ديار العقارية لتوفير حلول تمويلية عقارية للعملاء تناسب تطلعاتهم وتواكب احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه أصبح بإمكان عملاء البنك الراغبين بالسكن أو الاستثمار في الوحدات العقارية المتميزة التي تقدمها في مراسي البحرين من شركة إيجل هيلز ديار التقدم بطلب للحصول على القرض.
وأضاف تقي: «تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام بنك البحرين والكويت بمواصلة دعم نمو قطاع العقارات المزدهر في المملكة، وتلبية متطلبات عملائنا الكرام السكنية من الأفراد والعائلات لشراء الوحدات بهذا المشروع المتميز الذي يشكل إحدى الواجهات العمرانية الحديثة في البحرين، ونطمح بذلك إلى تمكين عملائنا من تملك العقارات بكل يسر، مما يجعلنا الشريك المالي المفضل لدى المطورين العقاريين والباحثين عن العقارات».
من جانبه، قال الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار: «يُسعدنا أن نكون في شراكة استراتيجية مع بنك البحرين والكويت لمنح المشترين فرصة الحصول على تمويلات ميسرة لوحداتنا السكنية في مراسي البحرين، وبما يجسّد التزامنا بتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال طرح مشاريع سكنية عصرية تدعم نمط الحياة الراقي، وتقديم التسهيلات المالية اللازمة لهم للتملك فيها، وبما يتناغم مع خططنا الطموحة لفتح الباب أمام شريحة أوسع من الراغبين في تملك وحدات عقارية وسكنية في مشاريعنا».
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