أسري تستقبل مجموعة من منتسبي برنامج لامع جونيور

أسري تستقبل مجموعة من منتسبي برنامج لامع جونيور
التاريخ
8/26/2024 7:15:22 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضافت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، عدداً من منتسبي برنامج لامع جونيور في زيارة تعريفية لمرافق الشركة؛ حيث اشتمل برنامج الزيارة على عرض تقديمي للتعريف بطبيعة عمل الشركة وانشطتها وعملياتها ومراحل تطورها. إضافة إلى ذلك؛ تم تنظيم عدد من الجلسات التعريفية لاستعراض الخبرات والوظائف المتنوعة التي تحملها «أسري» وتشغلها الكفاءات الوطنية، وقد اختتمت الزيارة بجولة تعريفية لكافة مرافق الشركة وأحواض إصلاحها. تم تنظيم هذه الزيارة بغرض تعريف الناشئة بالفرص الوظيفية المستقبلية التي توفرها الشركة ولتوسعة مداركهم حول الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم في خلق قوى عاملة قادرة على بناء مستقبل الوطن. وفي هذا الصدد، علقت فاطمة الماجد مدير دائرة الاتصال المؤسسي بشركة أسري: تأتي هذه الزيارة في إطار حرص «أسري» المستمر على تقديم الدعم لتعزيز مدارك الشباب والناشئة مما يخدم المصلحة العامة والمجتمع. حيث نفتخر بتعريف الشباب على دور أسري البارز في السوق المحلي والعالمي وكذلك على ما تحويه من كفاءات متميزة وأحواض إصلاح وورش وخدمات متطورة وكوادر وطنية مؤهلة.
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