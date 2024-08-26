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أسري تستقبل مجموعة من منتسبي برنامج لامع جونيور

8/26/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضافت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬لامع‭ ‬جونيور‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تعريفية‭ ‬لمرافق‭ ‬الشركة؛‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬تقديمي‭ ‬للتعريف‭ ‬بطبيعة‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬وانشطتها‭ ‬وعملياتها‭ ‬ومراحل‭ ‬تطورها‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك؛‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬التعريفية‭ ‬لاستعراض‭ ‬الخبرات‭ ‬والوظائف‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬وتشغلها‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقد‭ ‬اختتمت‭ ‬الزيارة‭ ‬بجولة‭ ‬تعريفية‭ ‬لكافة‭ ‬مرافق‭ ‬الشركة‭ ‬وأحواض‭ ‬إصلاحها‭. ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بغرض‭ ‬تعريف‭ ‬الناشئة‭ ‬بالفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الشركة‭ ‬ولتوسعة‭ ‬مداركهم‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬علقت‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬دائرة‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬بشركة‭ ‬أسري‭: ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لتعزيز‭ ‬مدارك‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة‭ ‬مما‭ ‬يخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬والمجتمع‭. ‬حيث‭ ‬نفتخر‭ ‬بتعريف‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬أسري‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحويه‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬متميزة‭ ‬وأحواض‭ ‬إصلاح‭ ‬وورش‭ ‬وخدمات‭ ‬متطورة‭ ‬وكوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مؤهلة‭.‬

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