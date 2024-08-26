مناقصة لتقديم استشارات لاستبدال وصيانة أنظمة التكييف القديمة بجامعة البحرين في الصخير ومدينة عيسى والسلمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬7‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭ .‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬لمشروع‭ ‬استبدال‭ ‬وصيانة‭ ‬أنظمة‭ ‬التكييف‭ ‬القديمة‭ ‬بحرم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصخير‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والسلمانية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Phoenix ‭ ‬ engineering ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬197‭ ‬ألفا‭ ‬و811‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مكتب‭ ‬ضياء‭ ‬توفيقي‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬510‭ ‬آلاف‭ ‬و448‭ ‬دينارا‭.‬

والمناقصة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬لمشروع‭ ‬استبدال‭ ‬وصيانة‭ ‬أنظمة‭ ‬التكييف‭ ‬القديمة‭ ‬بحرم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصخير‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والسلمانية‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬لأنها‭ ‬مهمة‭ ‬لسلامة‭ ‬الموظفين‭ ‬والطلبة‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لمشروع‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬محطة‭ ‬شمال‭ ‬ستره‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬دبليو‭ ‬اي‭ ‬تيك‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المياه‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬208‭ ‬آلاف‭ ‬و212‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬زوهال‭ ‬كونستركشن‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬599‭ ‬ألفا‭ ‬و908‭ ‬دنانير‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬محطة‭ ‬شمال‭ ‬سترة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بحسب‭ ‬كتيبات‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬عملها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬لإنتاج‭ ‬مياه‭ ‬معالجة‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬التصميمية‭ ‬لهذه‭ ‬المحطة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬لخدمة‭ ‬المسح‭ ‬العقاري‭ ‬للأملاك‭ ‬الحكومية،‭ ‬ويرغب‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬المساحية‭ ‬لإعداد‭ ‬والتدقيق،‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬المساحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأملاك‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬مسح‭ ‬العقارات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإصدار‭ ‬خرائط‭ ‬الوثائق‭ ‬العقارية،‭ ‬وإصدار‭ ‬شهادات‭ ‬المسح‭ ‬العقارية‭ ‬الحكومية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمشتريات‭ ‬لمشروع‭ ‬فنادق‭ ‬والمباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬أي‭ ‬هوسبيتلتي‭ ‬بروجكت‭ ‬سيرفيسيس‭ ‬ – ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و879‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬داباركر‭ ‬كومبني‭ (‬ميدل‭ ‬ايست‭) ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬265‭ ‬ألفا‭ ‬و320‭ ‬دينارا‭.‬

تدعو‭ ‬شركة‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمشتريات‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاريع‭ ‬الفنادق‭ ‬والمباني‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬وفقًا‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬المرفقة‭.‬