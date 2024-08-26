مناقصة لتقديم استشارات لاستبدال وصيانة أنظمة التكييف القديمة بجامعة البحرين في الصخير ومدينة عيسى والسلمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 7 مناقصات مطروحة من جهات مختلفة .
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها جامعة البحرين لتقديم خدمات استشارية لمشروع استبدال وصيانة أنظمة التكييف القديمة بحرم جامعة البحرين في الصخير ومدينة عيسى والسلمانية، وتقدمت شركة Phoenix engineering Services بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 197 ألفا و811 دينارا، بينما تقدمت شركة مكتب ضياء توفيقي للاستشارات الهندسية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 510 آلاف و448 دينارا.
والمناقصة عبارة عن خدمات استشارية لمشروع استبدال وصيانة أنظمة التكييف القديمة بحرم جامعة البحرين في الصخير ومدينة عيسى والسلمانية مدة سنتين لأنها مهمة لسلامة الموظفين والطلبة طيلة فترة وجودهم خلال ساعات العمل الرسمية.
كما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الأشغال لمشروع تشغيل وصيانة محطة شمال ستره لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتقدمت شركة دبليو اي تيك لتكنولوجيا المياه بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 208 آلاف و212 دينارا، كما تقدمت شركة زوهال كونستركشن بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 599 ألفا و908 دنانير.
ويهدف هذا المشروع إلى تشغيل وصيانة محطة شمال سترة لمعالجة مياه الصرف الصحي بحسب كتيبات التشغيل والصيانة الخاصة بها لضمان استمرارية عملها وكفاءتها التشغيلية لإنتاج مياه معالجة بحسب المواصفات والمعايير التصميمية لهذه المحطة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحها جهاز المساحة والتسجيل العقاري لخدمة المسح العقاري للأملاك الحكومية، ويرغب جهاز المساحة والتسجيل العقاري التعاقد مع المكتب المساحية لإعداد والتدقيق، على المعاملات المساحية الخاصة بالأملاك الحكومية لتوفير خدمة مسح العقارات الحكومية وإصدار خرائط الوثائق العقارية، وإصدار شهادات المسح العقارية الحكومية.
كما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها شركة بلاج الجزائر للتطوير العقاري للخدمات الاستشارية للمشتريات لمشروع فنادق والمباني السكنية في بلاج الجزائر وتقدمت شركة سي بي ام أي هوسبيتلتي بروجكت سيرفيسيس – بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 22 ألفا و879 دينارا، بينما تقدمت شركة داباركر كومبني (ميدل ايست) بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 265 ألفا و320 دينارا.
تدعو شركة بلاج الجزائر للتطوير العقاري الشركات الاستشارية للمشتريات الى تقديم عطاءاتهم المتعلقة بالخدمات الاستشارية المتعلقة بمشاريع الفنادق والمباني السكنية في بلاج الجزائر وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصة المرفقة.
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