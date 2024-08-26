زيادة نسبة البناء في مناطق الوحدات الإسكانية ((ب)) إلى 80%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تناول‭ ‬قرار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬إلغاء‭ ‬استعمال‭ ‬الاضافات‭ ‬والمبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬لغرض‭ ‬الشقق‭ ‬أو‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والانتفاع‭ ‬منه‭ ‬لغرض‭ ‬السكن‭ ‬فقط‭ ‬وفي‭ ‬المادة‭ ‬العاشرة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬نسب‭ ‬البناء‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الإجمالية‭ ‬لمساحة‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬180 % ‭ ‬إلى‭ ‬240 % ‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬وتم‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬مسطحات‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬60 % ‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬80 % ‭ ‬في‭ ‬الجديد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬ارتفاع‭ ‬مرافق‭ ‬السكن‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬الفيلا‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الخلفية‭ ‬منها‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مساحة‭ ‬السطح‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬30‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬بارتفاع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬20‭ ‬أمتار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬تقليص‭ ‬نسبة‭ ‬مرافق‭ ‬للسكن‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20 % ‭ ‬حتى‭ ‬صارت‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬وتخصص‭ ‬لمرافق‭ ‬السكن‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذكر‭ ‬القانون‭ ‬السـابق‭ ‬قبل‭ ‬التعديل‭ ‬امكانية‭ ‬تخصيصها‭ ‬لمرافق‭ ‬السكن‭ ‬والمجلس‭ ‬الخارجي،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بإدراج‭ ‬ضوابط‭ ‬خاصة‭ ‬لمرافق‭ ‬السكن‭ ‬اشترطت‭ ‬أولها‭ ‬ترك‭ ‬ارتداد‭ ‬جانبي‭ ‬أو‭ ‬خلفي‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1‭.‬50‭ ‬متر،‭ ‬ويجب‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭.‬

وسمح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬بنده‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬مرافق‭ ‬للسكن‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬تخصص‭ ‬لمرافق‭ ‬السكن‭ ‬فقط‭ ‬وتكون‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬الفيلا‭ ‬الأصلية،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬نفسها‭ ‬حول‭ ‬نسب‭ ‬البناء‭ ‬امكانية‭ ‬استثناء‭ ‬البند‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬عبر‭ ‬لصق‭ ‬المبنيين‭ ‬الأصلي‭ ‬ومرافق‭ ‬السكن‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬القياسات‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الهدم‭ ‬والبناء‭ ‬منع‭ ‬القانون‭ ‬بناء‭ ‬مرافق‭ ‬السكن‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬الفيلا‭.‬

وحدد‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬طول‭ ‬الواجهات‭ ‬المسموح‭ ‬لها‭ ‬ببناء‭ ‬سرداب‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬ويكون‭ ‬متصلا‭ ‬بالمبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬والذي‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬مترا‭ ‬وأكثر،‭ ‬وإلغاء‭ ‬بند‭ ‬السماح‭ ‬بالاستخدامات‭ ‬السكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬السرداب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كون‭ ‬المبنى‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فيلا،‭ ‬وتم‭ ‬إلغاء‭ ‬بند‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬مساحة‭ ‬السرداب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬المذكورة‭ ‬المسموح‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبديل‭ ‬البنود‭ ‬ببنود‭ ‬إلزامية‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬لبناء‭ ‬السرداب،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬ارتداد‭ ‬السرداب‭ ‬عن‭ ‬حدود‭ ‬العقار‭ ‬عن‭ ‬مترين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجوانب‭.‬

وفي‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬قلّصت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عدد‭ ‬بنود‭ ‬الارتداد‭ ‬الأمامي‭ ‬في‭ ‬مادة‭ ‬الارتدادات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬أربعة‭ ‬بنود‭ ‬تم‭ ‬تقليصها‭ ‬إلى‭ ‬أربع،‭ ‬وكانت‭ ‬أبرز‭ ‬المواد‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬اشترط‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬الرسومات‭ ‬الهندسية‭ ‬وأن‭ ‬يشرف‭ ‬هندسيا‭ ‬على‭ ‬الارتداد‭ ‬الأمامي‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬البلديات‭ ‬وفي‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭.‬

وفي‭ ‬المادة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاعات‭ ‬التي‭ ‬نصّت‭ ‬سابقًا‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مترا‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬البناء‭ ‬الكلي‭ ‬بالقانون‭ ‬السابق،‭ ‬وفي‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬بارتفاعات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬مترًا‭ ‬و15‭ ‬مترًا‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬المادة‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬اشتراط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬لجنة‭ ‬الواجهات‭ ‬بعد‭ ‬تخصيص‭ ‬مسافة‭ ‬معينة‭ ‬لارتفاع‭ ‬السور‭ ‬الأمامي‭ ‬والجانبي‭ ‬والخلفي‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬وتم‭ ‬إضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الارتفاعات‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬جدار‭ ‬السور‭ ‬على‭ ‬أرضٍ‭ ‬منحدرة‭ ‬يجب‭ ‬عمل‭ ‬تدرجات‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬السور‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالارتفاعات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

وتم‭ ‬استبدال‭ ‬المـادة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬‮«‬مواقف‭ ‬السيارات‮»‬‭ ‬لتصبح‭ ‬مادة‭ ‬14‭ ‬المعنية‭ ‬بها،‭ ‬وكانت‭ ‬المادة‭ ‬13‭ ‬تناقش‭ ‬الواجهات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التطرق‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القديم،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬باشتراطين‭ ‬فقط‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬التشكيل‭ ‬المعماري‭ ‬للواجهات‭ ‬الأصلية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الألوان‭ ‬الخارجية‭ ‬لواجهات‭ ‬الأجزاء‭ ‬المضافة‭ ‬بنفس‭ ‬لون‭ ‬المبنى‭ ‬الأصلي‭ ‬‮«‬الألوان‭ ‬الفاتحة‮»‬‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬واجهات‭ ‬الفيلا‭ ‬الاصلية،‭ ‬وكان‭ ‬الاشتراط‭ ‬الثاني‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬سماح‭ ‬شؤون‭ ‬الاسكان‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بتغيير‭ ‬نسق‭ ‬الواجهات‭ ‬المعمارية‭ ‬لبعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬مراعاة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬النشق‭ ‬المعماري‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭.‬

وفي‭ ‬المادة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬اشتراط‭ ‬توفير‭ ‬المواقف‭ ‬للاستعمالات‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الجديد،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بتغيير‭ ‬استعمالها‭ ‬المخصص‭ ‬كمواقف‭ ‬سيارات،‭ ‬وفي‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬المادة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬تقليصها‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬لتصبح‭ ‬خمس‭ ‬في‭ ‬الجديد،‭ ‬ويعود‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لإلغاء‭ ‬اشتراطات‭ ‬الوجهات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الخدمية،‭ ‬وتم‭ ‬تغيير‭ ‬اشتراط‭ ‬بناء‭ ‬بركة‭ ‬السباحة‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬سابقًا‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬ببناء‭ ‬برك‭ ‬السباحة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬العقار‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تسقيف‭ ‬البركة‭ ‬يلزم‭ ‬ترك‭ ‬الارتدادات‭ ‬القانونية‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬المرافق‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬ليسمح‭ ‬البند‭ ‬الجديد‭ ‬ببنائها‭ ‬بشرط‭ ‬ترك‭ ‬مترين‭ ‬عن‭ ‬حدود‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجهات،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬تغيير‭ ‬نسبة‭ ‬عمل‭ ‬دور‭ ‬مستقطع‭ ‬ضمن‭ ‬تصميم‭ ‬الفراغات‭ ‬الداخلية‭ ‬للفلل‭ ‬من‭ ‬15 % ‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬مسطح‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬دور،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬شريطة‭ ‬احتسابه‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الكلية‭ ‬ويحسب‭ ‬ضمن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الاصلي‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬فقط،‭ ‬ويراعى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالارتفاع‭ ‬الكلي‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬للبناء‭.‬