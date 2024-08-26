وزيرة الشباب تبحث مع نظيرتها الفرنسية سبل التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي‭. ‬وأكدت‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأطير‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة،‭ ‬مستفيدةً‭ ‬من‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭. ‬

وسلطت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة‭.

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وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭.

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من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الشباب‭ ‬والطفولة‭ ‬والأسرة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الشبابي،‭ ‬وقدمت‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭.‬