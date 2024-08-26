وزيرة الشباب تبحث مع نظيرتها الفرنسية سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع سارة الحيري وزيرة الشباب والطفولة والأسرة في جمهورية فرنسا الصديقة.
وأشادت وزيرة شؤون الشباب في مستهل الاجتماع بعمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، خاصة في المجال الشبابي. وأكدت حرص مملكة البحرين على تعزيز هذا التعاون من خلال تأطير العمل الشبابي وإطلاق مبادرات مشتركة، مستفيدةً من القواسم المشتركة بين البلدين لتطوير العمل الشبابي وتبادل الخبرات.
وسلطت وزيرة شؤون الشباب الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها مملكة البحرين لتمكين الشباب في مختلف المجالات وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في الجانب الشبابي، بما في ذلك إطلاق مبادرات مشتركة لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، وتبادل التجارب الناجحة.
من جانبها، أكدت وزيرة الشباب والطفولة والأسرة في جمهورية فرنسا الصديقة متانة العلاقات بين البلدين، وأعربت عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في المجال الشبابي، وقدمت نبذة عن أبرز المبادرات في جمهورية فرنسا لتنمية القطاع الشبابي.
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