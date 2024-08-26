أحمد يوسف علي: فوز فريق ماكلارين إنجاز تاريخي غير مسبوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬النجاحات‭ ‬المستمرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬سيظل‭ ‬محفورًا‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الرياضات‭ ‬العربية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬الطفرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتبعتها‭ ‬إنجازات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والرياضيين،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نهج‭ ‬شامل‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المضنية‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الأصول‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬وفقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬