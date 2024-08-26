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أحمد يوسف علي: فوز فريق ماكلارين إنجاز تاريخي غير مسبوق

8/26/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬جهود‭ ‬ومتابعة‭ ‬سموه‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حب‭ ‬للتحدي‭ ‬وعشق‭ ‬للإنجاز‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السيارات‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬النجاحات‭ ‬المستمرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬سيظل‭ ‬محفورًا‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الرياضات‭ ‬العربية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كدولة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭.‬

وأكد‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬الطفرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتبعتها‭ ‬إنجازات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والرياضيين،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬نهج‭ ‬شامل‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المضنية‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬الأصول‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬وفقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

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