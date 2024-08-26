أحمد يوسف علي: فوز فريق ماكلارين إنجاز تاريخي غير مسبوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع رجل الأعمال أحمد يوسف علي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، مؤكداً أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا جهود ومتابعة سموه وما يمتلكه سموه من حب للتحدي وعشق للإنجاز.
وأشار إلى أن الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه فريق مكلارين في سباق السيارات والذي يضاف إلى سجل النجاحات المستمرة لمملكة البحرين في رياضة السيارات وفي مختلف المجالات سيظل محفورًا في سجلات الرياضات العربية، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في رياضات السيارات على المستويات العالمية.
وأكد يوسف علي أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في الرياضة البحرينية وتبعتها إنجازات غير مسبوقة جاءت بفضل الدعم اللامحدود من لدن ملك البلاد المعظم للأنشطة الرياضية والرياضيين، وتوجيهات جلالته السامية نحو تحقيق نهج شامل للرياضة البحرينية يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة على كافة المستويات، مثمناً جهود وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة المضنية والمتميزة في الوصول إلى الاستثمار الأمثل في الأصول بما يعود بالنفع لصالح الوطن والمواطنين وفقاً للأهداف المنشودة.
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