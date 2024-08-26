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محافظ المحرق ينعى المربي الفاضل خليفة بن عبدالله الجيران

8/26/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعى‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الأستاذ‭ ‬والمربي‭ ‬الفاضل‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الجيران‭ ‬إمام‭ ‬مسجد‭ ‬العمامرة‭ ‬السابق‭ ‬والمدير‭ ‬السابق‭ ‬لمدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬للبنين،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬السلك‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬ومضيئة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬ومن‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وله‭ ‬بصمات‭ ‬عديدة‭.‬

وقدم‭ ‬المحافظ‭ ‬تعازيه‭ ‬الشخصية‭ ‬وتعازي‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الفقيد،‭ ‬مستذكرا‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬للراحل‭ ‬ومسيرته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬خلالها‭ ‬مثالا‭ ‬للإخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬والوطنية،‭ ‬مقدما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬العزاء‭ ‬وخالص‭ ‬المواساة‭ ‬للواء‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬سابقا‭ ‬ولأبناء‭ ‬الفقيد‭.‬

ودعا‭ ‬المحافظ‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويجزيه‭ ‬خير‭ ‬الجزاء،‭ ‬ويكرم‭ ‬نزله،‭ ‬ويلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬ورواد‭ ‬مركز‭ ‬الجزيرة‭ ‬الثقافي‭ ‬بأحر‭ ‬التعازي‭ ‬القلبية‭ ‬وأصدق‭ ‬المواساة‭ ‬للفريق‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬وإخوانه‭ ‬ولعموم‭ ‬عائلة‭ ‬الجيران‭ ‬الكرام‭ ‬لوفاة‭ ‬فقيدهم‭ ‬الغالي‭ ‬الوالد‭ ‬المربي‭ ‬الفاضل‭ ‬الأستاذ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الجيران‭.‬

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