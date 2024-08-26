محافظ المحرق ينعى المربي الفاضل خليفة بن عبدالله الجيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نعى سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ والمربي الفاضل خليفة بن عبدالله الجيران إمام مسجد العمامرة السابق والمدير السابق لمدرسة البسيتين للبنين، الذي يعتبر من رواد السلك التعليمي والتربوي.
وأكد المحافظ أن الفقيد رحمه الله كان علامة بارزة ومضيئة في مسيرة التعليم ومن رواد العمل الاجتماعي وله بصمات عديدة.
وقدم المحافظ تعازيه الشخصية وتعازي أهالي محافظة المحرق إلى عائلة الفقيد، مستذكرا الجهود المخلصة للراحل ومسيرته التي كان خلالها مثالا للإخلاص والتفاني والوطنية، مقدما في الوقت ذاته العزاء وخالص المواساة للواء عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق سابقا ولأبناء الفقيد.
ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما تقدم رئيس وأعضاء ورواد مركز الجزيرة الثقافي بأحر التعازي القلبية وأصدق المواساة للفريق عبدالله خليفة الجيران وإخوانه ولعموم عائلة الجيران الكرام لوفاة فقيدهم الغالي الوالد المربي الفاضل الأستاذ خليفة بن عبدالله الجيران.
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