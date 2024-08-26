غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح لتكميلية أولى المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬وكان‭ ‬المترشح‭ ‬لمقعد‭ ‬أولى‭ ‬المحرق‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬القحطاني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬السبـاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬الدائرة،‭ ‬معللًا‭ ‬ذلك‭ ‬بضيق‭ ‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬المتاح‭ ‬لإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬انتخابي‭ ‬متكامل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬سيعود‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2026‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مقعد‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬بلديا‭ ‬أو‭ ‬نيابيا‭.‬