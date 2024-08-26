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غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح لتكميلية أولى المحرق

8/26/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‮
‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬لتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬سيكون‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬أغسطس،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للقانون‭ ‬حيث‭ ‬يحق‭ ‬للمرشح‭ ‬أن‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬الترشيح‭ ‬بإخطار‭ ‬كتابي‭ ‬على‭ ‬الأنموذج‭ ‬المعد‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الانتخاب‭ ‬بعشرة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

هذا‭ ‬وكان‭ ‬المترشح‭ ‬لمقعد‭ ‬أولى‭ ‬المحرق‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬القحطاني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬السبـاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬الدائرة،‭ ‬معللًا‭ ‬ذلك‭ ‬بضيق‭ ‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬المتاح‭ ‬لإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬انتخابي‭ ‬متكامل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬سيعود‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2026‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مقعد‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬بلديا‭ ‬أو‭ ‬نيابيا‭.‬

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