غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح لتكميلية أولى المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت
اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، أن آخر موعد لتقديم طلبات التنازل عن الترشح للانتخاب التكميلي في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، سيكون بتاريخ 28 أغسطس، وذلك تنفيذًا للقانون حيث يحق للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار كتابي على الأنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يقدم إلى اللجنة الإشرافية، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
هذا وكان المترشح لمقعد أولى المحرق النيابي في الانتخابات النيابية التكميلية للعام الجاري مال الله القحطاني قد أعلن قبل أيام عن انسحابه من السبـاق الانتخابي في الدائرة، معللًا ذلك بضيق الوقت غير المتاح لإعداد برنامج انتخابي متكامل، مشيرًا في حديثه إلى «أخبار الخليج» أنه سيعود في انتخابات 2026 من دون الاشارة إلى أي مقعد إن كان بلديا أو نيابيا.
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