هيئــة تنظيــم ســوق العمــل: 1714 حملـــة وزيــارة تفتيشــية وضبط 45 عــاملًا مخــالفًا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬والتصدي‭ ‬لأي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬ممارسات‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واستقراره‭ ‬وتنافسيته،‭ ‬أو‭ ‬تضر‭ ‬بالأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬الجميع‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ >‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬17506055‭.‬