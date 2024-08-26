ناصر بن حمد يعلن قائمة فرسان الفريق الملكي للمشاركة في بطولة العالم للقدرة بفرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، قائمة فرسان الفريق الملكي الذين سيشاركون بقيادة سموه في بطولة العالم للقدرة مسافة 160 كم التي ستقام في مونبازير بفرنسا يوم 7 سبتمبر القادم.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة العالم تمثل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الملكي للقدرة الذي كتب قصص نجاح ملهمة في المحافل العالمية بتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها لقب بطولة العالم التي أقيمت في قرية بوذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتحقيق سموه اللقب للمرة الأولى وذلك العام الماضي.
وأشار سموه، إلى أن الفريق الملكي للقدرة سيشارك في النسخة القادمة من بطولة العالم بفرنسا بنخبة من الفرسان المميزين الذين يمتلكون خبرة جيدة ومستويات فنية بارزة تؤهل الفريق للمنافسة القوية للاحتفاظ باللقب بإذن الله.
وسيقود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فرسان الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم مع الجواد أفيريست لا ماجوري، بمشاركة الفرسان: جعفر ميرزا مع الجواد بولت دي فانيلز، سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة مع الجواد فيز فاجيولي، عثمان العوضي مع الجواد إرمين دارتاغنان، وسلمان عيسى مع الجواد إلمير دي بوزولز، فيما سيكون الفرسان الاحتياط هم: سرحان حميد مع الجواد دي جود، وحمد عيسى مع الجواد ديسي لا ماجوري.
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