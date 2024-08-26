ناصر بن حمد يعلن قائمة فرسان الفريق الملكي للمشاركة في بطولة العالم للقدرة بفرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬تمثل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬الذي‭ ‬كتب‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬بتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬أبرزها‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بوذيب‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬سموه‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وذلك‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬سموه،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بفرنسا‭ ‬بنخبة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬المميزين‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬خبرة‭ ‬جيدة‭ ‬ومستويات‭ ‬فنية‭ ‬بارزة‭ ‬تؤهل‭ ‬الفريق‭ ‬للمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

وسيقود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬أفيريست‭ ‬لا‭ ‬ماجوري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الفرسان‭: ‬جعفر‭ ‬ميرزا‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬بولت‭ ‬دي‭ ‬فانيلز،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬فيز‭ ‬فاجيولي،‭ ‬عثمان‭ ‬العوضي‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬إرمين‭ ‬دارتاغنان،‭ ‬وسلمان‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬إلمير‭ ‬دي‭ ‬بوزولز،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬الفرسان‭ ‬الاحتياط‭ ‬هم‭: ‬سرحان‭ ‬حميد‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬دي‭ ‬جود،‭ ‬وحمد‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الجواد‭ ‬ديسي‭ ‬لا‭ ‬ماجوري‭.‬