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بن غفير يثير جدلا جديدا بعد إعلان تأييده بناء كنيس في باحات المسجد الأقصى

8/26/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أثار‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬أمس‭ ‬الجدل‭ ‬بعدما‭ ‬شكّك‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬باحات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬مبديا‭ ‬تأييده‭ ‬بناء‭ ‬كنيس‭ ‬في‭ ‬المكان‭.

وقال‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬غالي‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أريده،‭ ‬فسوف‭ ‬أضع‭ ‬العلم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الموقع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬باحة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭.‬

وردّا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬كرّره‭ ‬الصحفي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬كنيسا‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لو‭ ‬استطاع،‭ ‬أجاب‭ ‬الوزير‭ ‬اليميني‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭.

والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬النزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬تتولّى‭ ‬إدارته‭ ‬دائرة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية‭ ‬التابعة‭ ‬للأردن‭. ‬

وبموجب‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬1967،‭ ‬يمكن‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين‭ ‬زيارة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬محدّدة‭ ‬بدون‭ ‬الصلاة،‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬يخرقها‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬اليهود‭ ‬المتشدّدون‭. ‬

ويعتبر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬ووزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الأردنية‭ ‬زيارات‭ ‬اليهود‭ ‬القوميين‭ ‬الى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬استفزازا‭ ‬لمشاعر‭ ‬المسلمين‭. ‬

وخلال‭ ‬المقابلة،‭ ‬قال‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬للعرب‭ ‬الصلاة‭ ‬متى‭ ‬يريدون،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اليهود‭ ‬أيضا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الصلاة‭ ‬متى‭ ‬يريدون‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬السياسة‭ (‬الحالية‭) ‬تسمح‭ (‬لليهود‭) ‬بالصلاة‭ ‬في‭ ‬الموقع‮»‬‭. ‬

ودفع‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الى‭ ‬الردّ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬الهيكل‮»‬‭.

كذلك‭ ‬انتقد‭ ‬آخرون‭ ‬تصريحات‭ ‬بن‭ ‬غفير‭. ‬

ونشر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬منشورا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تحدي‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬الهيكل‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬ضروري‭ ‬وغير‭ ‬مسؤول‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تصرفات‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬تعرّض‭ ‬أمن‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للخطر‮»‬‭.

فلسطينيا،‭ ‬وصف‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬نبيل‭ ‬أبو‭ ‬ردينة‭ ‬دعوات‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطيرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأقصى‭ ‬والمقدسات‭ ‬خط‭ ‬أحمر،‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بالمساس‭ ‬بهما‭ ‬إطلاقا‮»‬‭.

واعتبرت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تصريحات‭ ‬الوزير‭ ‬المتطرف‭ ‬‮«‬إعلانا‭ ‬خطيرا‮»‬‭.

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الحركة،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬انتهاكات‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬تصبّ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار‮»‬‭.

واقتحم‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬باحة‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬مع‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أدّوا‭ ‬الصلوات‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وأثار‭ ‬ذلك‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬فلسطينية‭ ‬وعربية‭ ‬ودولية‭ ‬مندّدة‭.‬

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