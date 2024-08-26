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إصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها

8/26/2024 7:15:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزيرة الإسكان: تعزيز استفادة المواطنين من فرص التوسع ضمن محيط الوحدات الإسكانية

أكّدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬899‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والدليل‭ ‬المنظم‭ ‬لها،‭ ‬يأتي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬البنائية‭ ‬للوحدات‭ ‬الاسكانية‭ ‬والقسائم‭ ‬السكنية‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬استفادة‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الامتداد‭ ‬والتوسع‭ ‬ضمن‭ ‬محيط‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬سعيًا‭ ‬لمعالجة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬البناء‭ ‬المتكررة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬تعديلات‭ ‬قانونية‭ ‬تبعًا‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬والقسائم‭ ‬والعمارات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭.‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬القرار‭ ‬ينظم‭ ‬اشتراطات‭ ‬مناطق‭ ‬العمارات‭ ‬الإسكانية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬معالمها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬القانونية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬استجابة‭ ‬للتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬وردت‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬ومقترحات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬مكاتب‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬يأتي‭ ‬متوافقًا‭ ‬مع‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬ليكون‭ ‬مكملًا‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ (‬93‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬إضافات‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬76‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تطبَّق‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬مناقشته‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬حكومي‭ ‬فني‭ ‬يضم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬المقترح‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬سابقة‭.‬

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