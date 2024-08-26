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لا شكاوى عمالية جماعية أمام القضاء البحريني

8/26/2024 7:15:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬


أكد‭ ‬عقيل‭ ‬عبدعلي‭ ‬بوحسين‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للعلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شكوى‭ ‬عمالية‭ ‬جماعية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬تستدعي‭ ‬التدخل‭ ‬القانوني‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬تتداول‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬العمالية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ندوة‭ ‬نقابية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬الجماعية‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬مستدامة‮»‬‭ ‬أقامتها‭ ‬نقابة‭ ‬عُمال‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬للنقابات‭
 WFTU بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬النقابة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬ألبا‭.‬

وقال‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تسعى‭ ‬بدورها‭ ‬الى‭ ‬حلحلة‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ترتقي‭ ‬الى‭ ‬المحاكم‭ ‬العمالية‭ ‬ليفصل‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬دور‭ ‬أولي‭ ‬ليتم‭ ‬معالجة‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬أو‭ ‬قضايا‭ ‬بين‭ ‬العُمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بشكل‭ ‬ودي‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬حل‭ ‬يرضي‭ ‬الطرفين‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المحاكم‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬وتعطل‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭.‬

وبين‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للعلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬قانون‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يحفظ‭ ‬ويكفل‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وينظم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬العامل‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬حفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الخلافات‭ ‬والشكاوى‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬وعي‭ ‬النقابات‭ ‬واتحادات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات،‭ ‬حيث‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬علاقة‭ ‬صحية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬عبر‭ ‬معرفة‭ ‬الحقوق‭ ‬والقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الشركة‭ ‬والعامل‭ ‬ومسيرة‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الانخفاض‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬للنقابات‭ ‬والعمل‭ ‬وهذا‭ ‬القانون‭ ‬واضح‭ ‬لحفظ‭ ‬الحقوق‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬ياسر‭ ‬الحجيري‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬عُمال‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الموظفين‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬ألبا‭ ‬وبعض‭ ‬الموظفين‭ ‬الحاليين‭ ‬لتبقى‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينهم‭ ‬وتعريف‭ ‬الجيل‭ ‬السابق‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬مع‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ألبا‭ ‬تحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬العُمال‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬قوانين‭ ‬متوازنة‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بروتوكول‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬النقابة‭ ‬والشركة‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬التفاوض‭ ‬والتعامل‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬والنقابة‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬وأطر‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حوارا‭ ‬وأبوابا‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬ودائما‭ ‬نفضل‭ ‬النقاشات‭ ‬الداخلية،‭ ‬ولهذا‭ ‬نحن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬يفعل‭ ‬الثقافة‭ ‬العمالية‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬العمالي‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الحوار،‭ ‬لأنه‭ ‬حل‭ ‬يوصلك‭ ‬الى‭ ‬الإنجازات‭ ‬المستدامة‭ ‬عبر‭ ‬الاقناع‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬نقابة‭ ‬عُمال‭ ‬ألبا‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الشكوى‭ ‬الجماعية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬حولت‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬قانون‭ ‬تفريغ‭ ‬النقابيين‭ ‬في‭ ‬الاتحادات،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬وغير‭ ‬مفصل‭ ‬والوزارة‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬مذكرة‭ ‬تفصيلية‭ ‬بخصوص‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وهذا‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحويله‭.‬

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