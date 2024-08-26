لا شكاوى عمالية جماعية أمام القضاء البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير: عبد الأمير السلاطنة
أكد عقيل عبدعلي بوحسين الوكيل المساعد للعلاقات العمالية في وزارة العمل عدم وجود أي شكوى عمالية جماعية خلال الفترة الماضية في مملكة البحرين، بالإضافة الى عدم وجود أي خلافات تستدعي التدخل القانوني بعيداً عن القضايا البسيطة التي تتداول في المحاكم العمالية.
جاء ذلك على هامش ندوة نقابية بعنوان «المفاوضات الجماعية وأثرها في تحقيق مكاسب مستدامة» أقامتها نقابة عُمال شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات
WFTU بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس النقابة، إلى جانب تكريم رواد العمل النقابي في ألبا.
وقال لــ«أخبار الخليج»: إن وزارة العمل تسعى بدورها الى حلحلة كل أنواع الخلافات بين العمال وأصحاب العمل قبل ان ترتقي الى المحاكم العمالية ليفصل فيها، حيث إن دور وزارة العمل دور أولي ليتم معالجة أي خلافات أو قضايا بين العُمال وأصحاب الأعمال بشكل ودي بموجب قانون العمل عبر حل يرضي الطرفين بعيدا عن المحاكم وبالتالي يكون لها أثر سلبي على العامل وتعطل مصلحة العمل.
وبين الوكيل المساعد للعلاقات العمالية أن مملكة البحرين لديها قانون النقابات العمالية الذي يُعتبر فريدا من نوعه في المنطقة يحفظ ويكفل حقوق جميع العمال في البحرين وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالإضافة الى حفظ الحقوق بين الطرفين، مؤكدا انخفاض نسبة الخلافات والشكاوى مقارنةً بالأعوام الماضية وذلك بسبب وعي النقابات واتحادات مملكة البحرين لحل الخلافات، حيث ترى في النقابة علاقة صحية بين الطرفين عبر معرفة الحقوق والقوانين والأنظمة التي تخدم الشركة والعامل ومسيرة العمل، بالإضافة الى أن الانخفاض كان بسبب وجود قانون للنقابات والعمل وهذا القانون واضح لحفظ الحقوق.
ومن جانبه آخر، أكد ياسر الحجيري رئيس نقابة عُمال «ألبا»، أنه تم تكريم الموظفين السابقين في ألبا وبعض الموظفين الحاليين لتبقى الاستمرارية في ما بينهم وتعريف الجيل السابق بإنجازاتهم مع الجيل الحالي، كما أن شركة ألبا تحفظ حقوق العُمال فيها بسبب وجود قوانين متوازنة مع قوانين العمل البحريني، حيث تم توقيع خلال هذه السنة بروتوكول تفاهم بين النقابة والشركة لتنظيم عملية التفاوض والتعامل بين الإدارة والنقابة عبر وضع آليات وأطر معينة من أجل التأكد ان هناك حوارا وأبوابا مفتوحة بين الطرفين ودائما نفضل النقاشات الداخلية، ولهذا نحن جزء من المجتمع الذي يفعل الثقافة العمالية ونشر الوعي العمالي خصوصاً في جانب الحوار، لأنه حل يوصلك الى الإنجازات المستدامة عبر الاقناع والوصول الى حل.
وأضاف رئيس نقابة عُمال ألبا لــ«أخبار الخليج» بأن الشكوى الجماعية الوحيدة التي حولت إلى وزارة العمل هو قانون تفريغ النقابيين في الاتحادات، حيث ان القانون غير واضح وغير مفصل والوزارة لم تصدر مذكرة تفصيلية بخصوص هذا القانون وهذا الشيء الوحيد الذي تم تحويله.
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