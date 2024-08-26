أحكام رادعة لمزوري إفادات ((خطوة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

النيابة: مواجهة أي انحراف في ممارسة الوظيفة العامة لحماية المال العام





عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬مديرة‭ ‬وموظفين‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالسجن‭ ‬مددا‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات‭ ‬وألزمتهم‭ ‬المحكمة‭ ‬بسداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رد‭ ‬الأموال‭ ‬والغرامة،‭ ‬وذلك‭ ‬لارتكابهم‭ ‬الاضرار‭ ‬العمدي‭ ‬بمصالح‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتزوير‭ ‬بإفادات‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬واستعمال‭ ‬محررات‭ ‬رسمية‭ ‬مزورة‭ ‬والاضرار‭ ‬بإهمال‭ ‬بالمال‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬والمتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬والمتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وستة‭ ‬أشهر‭.‬

كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهمتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثالثة‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالسوية‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭ ‬وألزمتهما‭ ‬برد‭ ‬ذات‭ ‬المبلغ،‭ ‬وأمرت‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬7728‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وألزمتهما‭ ‬برد‭ ‬ذات‭ ‬المبلغ‭ ‬بالسوية‭ ‬بينهما،‭ ‬مع‭ ‬مصادرة‭ ‬المحررات‭ ‬المزورة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬طلبا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لإجراء‭ ‬مهمة‭ ‬رقابية‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬وخصوصاً‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتعامل‭ ‬الإداري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتسجيل‭ ‬بالبرنامج‭ ‬وكذلك‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاعد‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬وبعد‭ ‬قيام‭ ‬الديوان‭ ‬بإجراء‭ ‬تدقيق‭ ‬استقصائي‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬تبين‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بإصدار‭ ‬إفادات‭ ‬غير‭ ‬حقيقية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬البرنامج‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬عملهم‭ ‬بالمنزل‭ ‬خلافاً‭ ‬للواقع،‭ ‬وذلك‭ ‬للانتفاع‭ ‬بالتأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬وشراء‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬عن‭ ‬الموظفين‭ ‬المتهمين‭ ‬بإصدار‭ ‬الافادات‭ ‬المزورة‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬ومخططهم‭ ‬الذي‭ ‬اتبعوه‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭. ‬وتم‭ ‬ابلاغ‭ ‬النيابة‭ ‬بما‭ ‬اسفرت‭ ‬عنه‭ ‬التحريات،‭ ‬حيث‭ ‬تولت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬،‭ ‬فاطلعت‭ ‬على‭ ‬الإفادات‭ ‬محل‭ ‬الجريمة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬لضمّ‭ ‬المدد‭ ‬وقيد‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬وما‭ ‬اتُبع‭ ‬لاستصدار‭ ‬الإفادات‭ ‬المزورة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬المتهمين‭ ‬واستجوابهم‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬بالأدلة،‭ ‬حيث‭ ‬أقرت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬باعتماد‭ ‬الإفادات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬صحتها،‭ ‬كما‭ ‬أقرت‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بارتكابها‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬إفادة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تفيد‭ ‬بأنها‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬مكلفة‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬بالعمل‭ ‬كمدربة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬وبأن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬ذلك‭ ‬وأعدّ‭ ‬لها‭ ‬تلك‭ ‬الإفادة‭.‬

فأسندت‭ ‬إليهم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬ابريل‭ ‬2024‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬اشتركت‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬تزوير‭ ‬محررات‭ ‬رسمية،‭ ‬وهي‭ ‬الإفادات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والمنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصادرة‭ ‬بغرض‭ ‬ضمّ‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬بطريق‭ ‬تحريف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬استصدرت‭ ‬الإفادات‭ ‬واعتمدتها‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ (‬حسنة‭ ‬النية‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬أصحابها‭ ‬مسجلون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬قيدهم،‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سجلات‭ ‬للمقيدين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬وثبوت‭ ‬أن‭ ‬سن‭ ‬أصحاب‭ ‬بعض‭ ‬الإفادات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬القيد‭ ‬المزعوم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬الشروط،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬وهمية‭ ‬تاريخ‭ ‬القيد‭ ‬المثبت‭ ‬وتمكين‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري،‭ ‬كما‭ ‬ارتكبت‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬الإفادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬واقعة‭ ‬التزوير‭ ‬بأن‭ ‬قامت‭ ‬بتعديل‭ ‬تاريخ‭ ‬الإفادات‭ ‬ليتوافق‭ ‬مع‭ ‬تاريخ‭ ‬القيد‭ ‬واستعملت‭ ‬توقيع‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬الاخيرة،‭ ‬وساعدت‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬تزوير‭ ‬المحررات‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بعدم‭ ‬صحة‭ ‬تلك‭ ‬المحررات‭.‬

كما‭ ‬أضرت‭ ‬عمدا‭ ‬بمصالح‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتحصل‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬للغير‭ ‬عبر‭ ‬تزوير‭ ‬الإفادات‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬تمكين‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الإفادات‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬تقدر‭ ‬بـ277‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كراتب‭ ‬ومعاش‭ ‬وعلاوات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أضاع‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬وألحق‭ ‬الضرر‭ ‬بميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬وانتفاع‭ ‬أصحاب‭ ‬الإفادات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بصفته‭ ‬موظفا‭ ‬عاما‭ ‬تهم‭ ‬تزوير‭ ‬الإفادات‭ ‬بطريق‭ ‬تحريف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعتمد‭ ‬المحررات‭ ‬المزورة‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بصفته‭ ‬الوظيفية‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬الحقيقة‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بعدم‭ ‬صحة‭ ‬تلك‭ ‬المحررات‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬استفادة‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الإفادات‭ ‬من‭ ‬ضم‭ ‬سنوات‭ ‬خدمة‭ ‬افتراضية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬كما‭ ‬أضر‭ ‬عمدا‭ ‬بمصالح‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لاستفادة‭ ‬اصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الافادات‭ ‬بدون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬تهمة‭ ‬التسبب‭ ‬بخطئها‭ ‬في‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬جسيم‭ ‬بمال‭ ‬تقضي‭ ‬واجبات‭ ‬وظيفتها‭ ‬بالحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬وهي‭ ‬اموال‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أهملت‭ ‬واجبها‭ ‬وتقاعست‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امتناعها‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬اختصاصها‭ ‬الوظيفي‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬إفادات‭ ‬القيد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبرنامج‭ ‬والمنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأغفلت‭ ‬التدقيق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكّن‭ ‬أصحاب‭ ‬الافادات‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬وشراء‭ ‬وضم‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬احالتهم‭ ‬الى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬قاطعة‭ ‬على‭ ‬اقترافهم‭ ‬الجريمة‭.‬