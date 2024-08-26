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مصر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير في حكومة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى

8/26/2024 3:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 8 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاثنين بأشد العبارات تصريحات صادرة عن ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وحملت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالبت بامتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بصفته قوة قائمة بالاحتلال وإيقاف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن هذه التصريحات تشكل أيضا خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت في وقت سابق من اليوم إن دعوات بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مؤكدة أن تلك الدعوات مرفوضة وخطرة جدا وأن "مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط والمسجد خط أحمر لن يقبل الشعب الفلسطيني المساس به". (النهاية)

ع ف ف / خ ع م




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