مصر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير في حكومة الاحتلال بشأن المسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 8 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاثنين بأشد العبارات تصريحات صادرة عن ما يسمى وزير
الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وحملت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالبت بامتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بصفته قوة قائمة بالاحتلال وإيقاف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن هذه التصريحات تشكل أيضا خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت في وقت سابق من اليوم إن دعوات بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع" مؤكدة أن تلك الدعوات مرفوضة وخطرة جدا وأن "مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط والمسجد خط أحمر لن يقبل الشعب الفلسطيني المساس به". (النهاية)
ع ف ف / خ ع م
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