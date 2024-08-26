(هيئة الشباب): برامجنا الصيفية تعزز مهارات القيادة وقيم المواطنة لدى الشباب والناشئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 8 (كونا) -- قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ إن الأنشطة والبرامج الصيفية التي تنظمها الهيئة تهدف لإكساب الشباب والناشئة مهارات القيادة وتنميتهم بكافة المجالات الشبابية وتعزيز قيم المواطنة والحفاظ على الهوية الوطنية.
واضاف الشيخ في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب جولة له مع مسؤولي الهيئة في مركز شباب الدعية إن البرامج التي تعدت 160 برنامجا وفعالية في مراكز الهيئة اتسمت بالشمولية لتلبية احتياجات الشباب والناشئة من مختلف الاعمار وتنوعت ما بين برامج علمية وثقافية ودينية وفنية ورياضية وبيئية وغيرها.
وذكر أن الأنشطة ركزت على الترفيه الهادف للمشاركين عبر غرس القيم الإيجابية مشيدا بجهود الشباب الكويتي المتطوع الذين يشرفون على تنظيم البرامج وكذلك تفاعل الشباب ومشاركتهم المميزة بكافة هذه الأنشطة.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالهيئة بالتكليف عبدالله العدواني في تصريح مماثل إن أهم البرامج الصيفية تمثل بإقامة (معسكر الصناع) المتخصص بالتكنولوجيا الحديثة والعلوم والابتكار علاوة على الموسم الجديد لمشروع (هواياتي) لتنمية هوايات الشباب في عدة مجالات ب85 دورة تدريبية للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة والنادي الصيفي للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة.
وأشار العدواني إلى أن خطة الأنشطة الصيفية تضمنت كذلك توفير المرافق الرياضية لمرتادي المراكز إضافة إلى عقد دورات حرفية في المركز الحرفي التابع للهيئة فضلا عن برنامج تدريبي متخصص لتنمية المهارات القيادية ضمن برنامج (قادة المستقبل).
وأكد أن الهيئة مستمرة في تقديم برامجها في كل أوقات السنة مثل جائزة الكويت للتميز والإبداع ودوري الإبداع الشبابي ووادي الشباب وبرامج أكاديميتي (الفنون والإعلام) و(العمل التطوعي) وبرامج (صناع العمل) و(مبادارتنا) وغيرها كثير مضيفا أن الهدف الرئيسي هو بناء قدرات الشباب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.
بدورها قالت مدير أكاديمية (سيدز) غنيمة المطوع إن الأكاديمية عقدت ضمن خطة الأنشطة الصيفية برنامج (رواد التنمية الخضراء) لتعزيز التنمية المستدامة بالمجال البيئي عبر اشراك الشباب بورش عمل لتطبيقها بحياتهم العملية.
وذكرت المطوع أن البرنامج شمل 8 جلسات عمل في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة وسط دعم كبير من هيئة الشباب التي وفرت كل السبل لانجاح البرنامج منوهة بالوعي الكبير لدى الشباب في هذه المواضيع المهمة لحياة الانسان والجدية والحماسة للتعرف على أهم أساليب وطرق الاستدامة التي تتبعها المجتمعات لتعزيز التنمية المستدامة.(النهاية)
ف ش ا / ع ع ح
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