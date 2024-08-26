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(هيئة الشباب): برامجنا الصيفية تعزز مهارات القيادة وقيم المواطنة لدى الشباب والناشئة

8/26/2024 3:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 8 (كونا) -- قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ إن الأنشطة والبرامج الصيفية التي تنظمها الهيئة تهدف لإكساب الشباب والناشئة مهارات القيادة وتنميتهم بكافة المجالات الشبابية وتعزيز قيم المواطنة والحفاظ على الهوية الوطنية.
واضاف الشيخ في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب جولة له مع مسؤولي الهيئة في مركز شباب الدعية إن البرامج التي تعدت 160 برنامجا وفعالية في مراكز الهيئة اتسمت بالشمولية لتلبية احتياجات الشباب والناشئة من مختلف الاعمار وتنوعت ما بين برامج علمية وثقافية ودينية وفنية ورياضية وبيئية وغيرها.
وذكر أن الأنشطة ركزت على الترفيه الهادف للمشاركين عبر غرس القيم الإيجابية مشيدا بجهود الشباب الكويتي المتطوع الذين يشرفون على تنظيم البرامج وكذلك تفاعل الشباب ومشاركتهم المميزة بكافة هذه الأنشطة.
ومن جانبه قال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالهيئة بالتكليف عبدالله العدواني في تصريح مماثل إن أهم البرامج الصيفية تمثل بإقامة (معسكر الصناع) المتخصص بالتكنولوجيا الحديثة والعلوم والابتكار علاوة على الموسم الجديد لمشروع (هواياتي) لتنمية هوايات الشباب في عدة مجالات ب85 دورة تدريبية للفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة والنادي الصيفي للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة.
وأشار العدواني إلى أن خطة الأنشطة الصيفية تضمنت كذلك توفير المرافق الرياضية لمرتادي المراكز إضافة إلى عقد دورات حرفية في المركز الحرفي التابع للهيئة فضلا عن برنامج تدريبي متخصص لتنمية المهارات القيادية ضمن برنامج (قادة المستقبل).
وأكد أن الهيئة مستمرة في تقديم برامجها في كل أوقات السنة مثل جائزة الكويت للتميز والإبداع ودوري الإبداع الشبابي ووادي الشباب وبرامج أكاديميتي (الفنون والإعلام) و(العمل التطوعي) وبرامج (صناع العمل) و(مبادارتنا) وغيرها كثير مضيفا أن الهدف الرئيسي هو بناء قدرات الشباب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.
بدورها قالت مدير أكاديمية (سيدز) غنيمة المطوع إن الأكاديمية عقدت ضمن خطة الأنشطة الصيفية برنامج (رواد التنمية الخضراء) لتعزيز التنمية المستدامة بالمجال البيئي عبر اشراك الشباب بورش عمل لتطبيقها بحياتهم العملية.
وذكرت المطوع أن البرنامج شمل 8 جلسات عمل في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة وسط دعم كبير من هيئة الشباب التي وفرت كل السبل لانجاح البرنامج منوهة بالوعي الكبير لدى الشباب في هذه المواضيع المهمة لحياة الانسان والجدية والحماسة للتعرف على أهم أساليب وطرق الاستدامة التي تتبعها المجتمعات لتعزيز التنمية المستدامة.(النهاية)

ف ش ا / ع ع ح




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