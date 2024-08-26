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رئيس الوزراء الهندي يبحث مع الرئيس الأمريكي عددا من القضايا من بينها اوكرانيا وبنغلاديش

8/26/2024 3:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 8 (كونا) -- بحث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين الوضع في اوكرانيا والتطورات الاخيرة في بنغلاديش الى جانب قضايا ثنائية واقليمية وعالمية اخرى.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان مودي أعرب في اتصال هاتفي تلقاه من بايدن عن تقديره لالتزام الرئيس الأمريكي بالشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين البلدين القائمة على القيم المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون والعلاقات القوية بين الشعبين.
واستعرض الزعيمان التقدم في العلاقات الثنائية كما أكدا أن الشراكة بين بلديهما تهدف إلى إفادة الشعبين والبشرية جمعاء.
وأطلع مودي بايدن على زيارته الأخيرة لأوكرانيا مؤكدا موقف نيودلهي الثابت بشأن حل القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية معربا عن دعمه للعودة السريعة للسلام والاستقرار في اوكرانيا.
وأعرب الزعيمان عن قلقهما المشترك بشأن الوضع في بنغلاديش وأكدا على ضرورة استعادة القانون والنظام وضمان سلامة وأمن الأقليات هناك كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المنظمات والمنصات متعدد الاطراف. (النهاية)

أ ت ك / ر ج



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