رئيس الوزراء الهندي يبحث مع الرئيس الأمريكي عددا من القضايا من بينها اوكرانيا وبنغلاديش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 26 - 8 (كونا) -- بحث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين الوضع في اوكرانيا والتطورات الاخيرة في بنغلاديش الى جانب قضايا ثنائية واقليمية وعالمية اخرى.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان مودي أعرب في اتصال هاتفي تلقاه من بايدن عن تقديره لالتزام الرئيس الأمريكي بالشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين البلدين القائمة على القيم المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون والعلاقات القوية بين الشعبين.
واستعرض الزعيمان التقدم في العلاقات الثنائية كما أكدا أن الشراكة بين بلديهما تهدف إلى إفادة الشعبين والبشرية جمعاء.
وأطلع مودي بايدن على زيارته الأخيرة لأوكرانيا مؤكدا موقف نيودلهي الثابت بشأن حل القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية معربا عن دعمه للعودة السريعة للسلام والاستقرار في اوكرانيا.
وأعرب الزعيمان عن قلقهما المشترك بشأن الوضع في بنغلاديش وأكدا على ضرورة استعادة القانون والنظام وضمان سلامة وأمن الأقليات هناك كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المنظمات والمنصات متعدد الاطراف. (النهاية)
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