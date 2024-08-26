رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 26 – 8 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وآخر تطورات جهود الوساطة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر البيان أنه جرى التأكيد على أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد.
وخلال الاجتماع توجه بن عبدالرحمن بالتهنئة الى عراقجي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد. (النهاية)
س س س / ر ج
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