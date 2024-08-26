Tuesday, 27 August 2024 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تؤكد أن القوات الامريكية لم تشارك في الضربات الاستباقية ضد حزب الله في لبنان

8/26/2024 3:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 8 (كونا) –- اعلنت وزارة الدفاع الامريكية اليوم الاثنين ان القوات الامريكية لم تشارك في الضربة الاستباقية التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي فجر امس على مواقع لحزب الله في لبنان.
وقال السكرتير الصحفي بالوزارة اللواء بات رايدر في مؤتمر صحفي ان "الولايات المتحدة لم تدافع بشكل مباشر عن اسرائيل في هجوم حزب الله واقتصر دعمها على الناحية الاستخباراتية".
واضاف رايدر ان بلاده قدمت "دعما استخباراتيا ومراقبة استطلاعية لتتبع هجمات حزب الله القادمة لكنها لم تقم بأي عمليات حركية لأنها لم تكن مطلوبة".
واكد ان "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة من اجل الدفاع عن اسرائيل ولكن في هذا الموقف بالذات ونظرا للتهديد الذي أطلقه حزب الله اللبناني لم يكن هناك حاجة لنا لاستخدام أي من ذخائرنا أو قدراتنا العسكرية الدفاعية".
واشار الى ان الضربات الاستباقية كانت "قرارا اسرائيليا" بناء على المعلومات التي لديهم "ولم تكن الولايات المتحدة جزءا من ذلك".
وحول ايران قال رايدر ان بلاده تعتقد ان ايران لا تزال تخطط لعمل انتقامي ضد الاحتلال الاسرائيلي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران مؤكدا في الوقت نفسه تنسيق واشنطن الوثيق مع الاحتلال للدفاع عنه من اي هجمات محتملة.
وكانت نحو 100 طائرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي قد نفذت ضربات على عشرات الاهداف في لبنان فجر الاحد في هجمات وصفتها بأنها "استباقية" لصد هجوم كبير كان يخطط حزب الله لتنفيذه. (النهاية)

أ م م / ر ج



MENAFN26082024000071011013ID1108602684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث