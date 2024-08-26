واشنطن تؤكد أن القوات الامريكية لم تشارك في الضربات الاستباقية ضد حزب الله في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 26 – 8 (كونا) –- اعلنت وزارة الدفاع الامريكية اليوم الاثنين ان القوات الامريكية لم تشارك في الضربة الاستباقية التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي فجر امس على مواقع لحزب الله في لبنان.
وقال السكرتير الصحفي بالوزارة اللواء بات رايدر في مؤتمر صحفي ان "الولايات المتحدة لم تدافع بشكل مباشر عن اسرائيل في هجوم حزب الله واقتصر دعمها على الناحية الاستخباراتية".
واضاف رايدر ان بلاده قدمت "دعما استخباراتيا ومراقبة استطلاعية لتتبع هجمات حزب الله القادمة لكنها لم تقم بأي عمليات حركية لأنها لم تكن مطلوبة".
واكد ان "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة من اجل الدفاع عن اسرائيل ولكن في هذا الموقف بالذات ونظرا للتهديد الذي أطلقه حزب الله اللبناني لم يكن هناك حاجة لنا لاستخدام أي من ذخائرنا أو قدراتنا العسكرية الدفاعية".
واشار الى ان الضربات الاستباقية كانت "قرارا اسرائيليا" بناء على المعلومات التي لديهم "ولم تكن الولايات المتحدة جزءا من ذلك".
وحول ايران قال رايدر ان بلاده تعتقد ان ايران لا تزال تخطط لعمل انتقامي ضد الاحتلال الاسرائيلي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران مؤكدا في الوقت نفسه تنسيق واشنطن الوثيق مع الاحتلال للدفاع عنه من اي هجمات محتملة.
وكانت نحو 100 طائرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي قد نفذت ضربات على عشرات الاهداف في لبنان فجر الاحد في هجمات وصفتها بأنها "استباقية" لصد هجوم كبير كان يخطط حزب الله لتنفيذه. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN26082024000071011013ID1108602684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.