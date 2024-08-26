Tuesday, 27 August 2024 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السادة المشتركون وقراء النشرة على الموقع الالكتروني

8/26/2024 3:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إليكم إعادة مصححة لخبرنا بعنوان (رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع في غزة)

وذلك لتعديل في الجهة المصدرة للبيان في الفقرة الثانية

وشكرا

سياسة/قطر/ايران/خارجية
رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني مستجدات الأوضاع في غزة

الدوحة - 26 – 8 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وآخر تطورات جهود الوساطة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر البيان أنه جرى التأكيد على أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد.
وخلال الاجتماع توجه بن عبدالرحمن بالتهنئة الى عراقجي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد. (النهاية)

س س س / ر ج



MENAFN26082024000071011013ID1108602683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث