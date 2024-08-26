الرئيس الفرنسي يدعو قادة الاحزاب السياسية إلى إظهار روح المسؤولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 26 - 8 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الاثنين جميع قادة الاحزاب السياسية في بلاد إلى الارتقاء لمستوى الحدث وإظهار روح المسؤولية.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان ان ماكرون استقبل يومي الجمعة 23 واليوم الاثنين 26 رؤساء الاحزاب السياسيين ورئيسي مجلسي البرلمان
بهدف تعيين رئيس للحكومة مؤكدا انها كانت تبادلات مخلصة وصادقة ومفيدة.
واضاف البيان ان ماكرون استقبلهم في دوره الدستوري كحكم وضامن للاستقرار المؤسسي واستقلال الأمة.
وفي نهاية المشاورات أشار ماكرون إلى أن الحكومة التي تستند فقط إلى البرنامج والأحزاب التي يقترحها التحالف مع معظم النواب (الجبهة الشعبية الجديدة) ستخضع على الفور للرقابة من قبل جميع المجموعات الأخرى الممثلة في الجمعية الوطنية.
واوضح البيان أن مثل هذه الحكومة ستحصل فورا على أغلبية معارضة لها تزيد على 350 نائبا ما يمنعها فعليا من العمل.
واكد البيان انه مع الأخذ في الاعتبار تعبير القادة السياسيين الذين تمت استشارتهم فإن الاستقرار المؤسسي للبلد يتطلب عدم اعتماد هذا الخيار.
وقد حددت التبادلات التي تمت في قصر الاليزيه على مدى يومين مع بعض الاحزاب السبل الممكنة للتحالف والعمل المشترك بين مختلف الحساسيات السياسية وكانت هذه الجماعات منفتحة على دعم حكومة تقودها شخصية لا تنتمي إلى صفوفها. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN26082024000071011013ID1108602682
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