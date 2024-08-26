Tuesday, 27 August 2024 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الفرنسي يدعو قادة الاحزاب السياسية إلى إظهار روح المسؤولية

8/26/2024 3:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 8 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين جميع قادة الاحزاب السياسية في بلاد إلى الارتقاء لمستوى الحدث وإظهار روح المسؤولية.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) في بيان ان ماكرون استقبل يومي الجمعة 23 واليوم الاثنين 26 رؤساء الاحزاب السياسيين ورئيسي مجلسي البرلمان بهدف تعيين رئيس للحكومة مؤكدا انها كانت تبادلات مخلصة وصادقة ومفيدة.
واضاف البيان ان ماكرون استقبلهم في دوره الدستوري كحكم وضامن للاستقرار المؤسسي واستقلال الأمة.
وفي نهاية المشاورات أشار ماكرون إلى أن الحكومة التي تستند فقط إلى البرنامج والأحزاب التي يقترحها التحالف مع معظم النواب (الجبهة الشعبية الجديدة) ستخضع على الفور للرقابة من قبل جميع المجموعات الأخرى الممثلة في الجمعية الوطنية.
واوضح البيان أن مثل هذه الحكومة ستحصل فورا على أغلبية معارضة لها تزيد على 350 نائبا ما يمنعها فعليا من العمل.
واكد البيان انه مع الأخذ في الاعتبار تعبير القادة السياسيين الذين تمت استشارتهم فإن الاستقرار المؤسسي للبلد يتطلب عدم اعتماد هذا الخيار.
وقد حددت التبادلات التي تمت في قصر الاليزيه على مدى يومين مع بعض الاحزاب السبل الممكنة للتحالف والعمل المشترك بين مختلف الحساسيات السياسية وكانت هذه الجماعات منفتحة على دعم حكومة تقودها شخصية لا تنتمي إلى صفوفها. (النهاية)

م ع / ر ج



MENAFN26082024000071011013ID1108602682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث