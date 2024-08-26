رئيس الوزراء القطري يستعرض مع الرئيس الإيراني علاقات التعاون الثنائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 26 – 8 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين في طهران علاقات التعاون بين البلدين والمستجدات على الساحة الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء القطري نقل
خلال الاجتماع تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للرئيس الإيراني وتمنياته للشعب الإيراني بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه حمل الرئيس الإيراني للجانب القطري تحياته إلى أمير قطر متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. (النهاية)
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