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رئيس الوزراء القطري يستعرض مع الرئيس الإيراني علاقات التعاون الثنائي

8/26/2024 3:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 – 8 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين في طهران علاقات التعاون بين البلدين والمستجدات على الساحة الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء القطري نقل خلال الاجتماع تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للرئيس الإيراني وتمنياته للشعب الإيراني بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه حمل الرئيس الإيراني للجانب القطري تحياته إلى أمير قطر متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. (النهاية)

س س س / س ع م



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