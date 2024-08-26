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اليابان تبعد طائرة صينية اخترقت أجواءها

8/26/2024 3:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 26 - 8 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الاثنين أن طائرة عسكرية تابعة للصين اخترقت أجواء البلاد في خطوة تعد الأولى من نوعها.
وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة الصينية متخصصة في جمع المعلومات من نوع (واي - 9) وانها اخترقت الأجواء اليابانية الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحا بتوقيت غرينيتش) ما دفع طائرة تابعة للقوة الجوية اليابانية إلى اعتراضها وإبعادها عن الأجواء.
وأضافت أن مقاتلاتها لم تهاجم الطائرة إنما قامت بتحذيرها لتقوم الأخرى بالعدول عن اختراق الأجواء والعودة إلى الصين بعد أن حلقت فوق جزر (دونجو) في مدينة (ناغاساكي).
وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية الياباني ماستاكا أوكانو استدعى السفير الصيني لدى اليابان شي يونغ وسلمه مذكرة احتجاج رسمية تحث الصين على منع تكرار هذا الاختراق لأجوائها.
وتشهد العلاقات الصينية اليابانية توترا حيث اندلعت مواجهات بين خفر السواحل في البلدين خلال شهر يونيو الماضي في محيط جزر متنازع عليها بينهما. (النهاية)

م ك / ف ا س



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