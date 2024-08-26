اليابان تبعد طائرة صينية اخترقت أجواءها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 26 - 8 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الاثنين أن طائرة عسكرية تابعة للصين اخترقت أجواء البلاد في خطوة تعد الأولى من نوعها.
وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة الصينية متخصصة في جمع المعلومات من نوع (واي - 9) وانها اخترقت الأجواء اليابانية الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحا بتوقيت غرينيتش) ما دفع طائرة تابعة للقوة الجوية اليابانية إلى اعتراضها وإبعادها عن الأجواء.
وأضافت أن مقاتلاتها لم تهاجم الطائرة إنما قامت بتحذيرها لتقوم الأخرى بالعدول عن اختراق الأجواء والعودة إلى الصين بعد أن حلقت فوق جزر (دونجو) في مدينة (ناغاساكي).
وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية الياباني ماستاكا أوكانو استدعى السفير الصيني لدى اليابان شي يونغ وسلمه مذكرة احتجاج رسمية تحث الصين على منع تكرار هذا الاختراق لأجوائها.
وتشهد العلاقات الصينية اليابانية توترا حيث اندلعت مواجهات بين خفر السواحل في البلدين خلال شهر يونيو الماضي في محيط جزر متنازع عليها بينهما. (النهاية)
م ك / ف ا س
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