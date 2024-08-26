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1200 سلة غذائية من سلمان للإغاثة لأحد أقاليم تشاد - جريدة الوطن السعودية

8/26/2024 3:15:27 PM
(MENAFN- Al Watan) وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1200 سلة غذائية في إقليم البطحاء بجمهورية تشاد، استفاد منها 7200 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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