1200 سلة غذائية من سلمان للإغاثة لأحد أقاليم تشاد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1200 سلة غذائية في إقليم البطحاء بجمهورية تشاد، استفاد منها 7200 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
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